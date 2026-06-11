El comandante de drones de Ucrania quiere aislar a Crimea de Rusia

El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Brovdi, posa para una fotografía tras una entrevista con Reuters en un lugar no revelado de Ucrania

​En lo más profundo de un búnker subterráneo, donde las paredes cubiertas de pantallas transmiten datos en directo desde todo el campo de batalla, el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania analiza minuciosamente terabytes de información para planificar su próxima campaña: aislar Crimea de Rusia.

La escalada de ataques con drones de Ucrania en las ‌zonas del país ocupadas por Rusia ha interrumpido la logística militar y ‌el suministro de combustible, lo que llevó a las autoridades a introducir el mes pasado el racionamiento de combustible en Crimea.

Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, dijo que la campaña ha reducido el tráfico por la autopista de Novorossiya —una ruta de suministro militar rusa fundamental que atraviesa el sur de Ucrania ocupado hasta Crimea— en más de dos tercios durante el último mes.

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En el plazo de un mes, Ucrania tendría el control total de la carretera, afirmó Brovdi, más conocido por su indicativo "Madyar", un guiño a sus raíces étnicas húngaras.

"Aislaremos Crimea en un futuro próximo", dijo Brovdi a Reuters desde su estrecho cubículo dentro del búnker, mientras tomaba té negro y fumaba un cigarrillo tras otro.

Rusia se apoderó de la península de Crimea y de amplias zonas del este de Ucrania en 2014.

Brovdi describió atacar a los vehículos que circulaban por la carretera al descubierto como "tan fácil como cazar perdices en campo ​abierto".

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una ⁠solicitud de comentarios para este artículo. El presidente Vladimir Putin reconoció la semana pasada que los ataques con drones de Ucrania estaban causando daños, pero no suponían una amenaza ‌para la economía rusa.

Los analistas militares afirman que la campaña de ataques de medio alcance de Ucrania dentro del territorio controlado por Rusia ha cortado ⁠el suministro a su línea del frente —lo que paralizó casi por completo su avance el mes pasado— y ⁠ha debilitado sus defensas aéreas, allanando el camino para ataques de mayor alcance que han destruido infraestructuras petroleras y fábricas de armas en el interior de Rusia.

Brovdi afirmó que uno de sus objetivos estratégicos era obligar a Moscú a retirar sus tropas en lugar de seguir avanzando.

"Crearemos condiciones que harán extremadamente difícil para cualquier personal militar o para quienes trabajan en la ⁠industria de defensa permanecer en Crimea, en los territorios ocupados temporalmente, o utilizar las rutas de acceso a ellos".

DE EMPRESARIO A SOLDADO

A lo largo de más de ​cuatro años de guerra, Brovdi ha pasado de ser un acaudalado comerciante de cereales a convertirse en uno de los comandantes militares ‌más eficaces de Ucrania. Desde que asumió el mando de las fuerzas de drones de ‌Ucrania el pasado mes de junio, este hombre de 50 años ha ampliado agresivamente sus operaciones.

El número de salidas de combate de medio alcance se multiplicó por 28 ⁠a lo largo del año, mientras que los ataques en profundidad en territorio ruso se multiplicaron casi por cuatro durante el mismo periodo, según el comandante de las fuerzas de drones.

En los primeros cinco meses de este año, las unidades destruyeron 174 complejos de defensa aérea rusos por valor de unos 5.400 millones de dólares, según Brovdi, allanando el camino hacia otros objetivos.

Al atacar sistemáticamente el personal militar, las instalaciones petroleras y la producción de armas de Rusia, Brovdi espera infligir pérdidas lo suficientemente dolorosas como para socavar la capacidad —y la voluntad— de Moscú de ​continuar la guerra.

"Estamos abriendo la puerta ‌a vastos espacios donde el dolor de la guerra, que se siente en casi todas las ciudades ucranianas, debería sentirse, incluso en la conciencia de los residentes", dijo Brovdi, vestido con una gorra negra y una camiseta negra.

Añadió que Ucrania no ha atacado, ni atacará, directamente a civiles ni a objetivos civiles. En las últimas semanas, Rusia ha acusado a Kiev de matar a decenas de civiles en la Ucrania ocupada.

Michael Kofman, investigador principal del programa de Rusia y Eurasia de la Fundación Carnegie, afirmó que los avances en la tecnología de drones hacían viable que Ucrania aislara Crimea con el tiempo. Sin embargo, lograr el objetivo estratégico más ⁠amplio de hacer retroceder a las fuerzas rusas seguiría requiriendo una ofensiva terrestre coordinada.

Kofman añadió que la propia unidad de élite de drones de Rusia, conocida como Rubicon, estaba trabajando intensamente para neutralizar la ventaja actual de Ucrania en drones de medio alcance.

EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS DE RUSIA

Condenado en ausencia en Rusia por cargos de terrorismo en marzo, Brovdi es uno de los objetivos de mayor valor para Moscú. Su guerra aérea se libra desde una ubicación subterránea profunda cerca de la línea del frente. El equipo de Reuters fue llevado a reunirse con Brovdi en una furgoneta con las ventanas tintadas y conducido a un sótano.

Filas de cápsulas para dormir se alinean en un pasillo que da a una sala llena de decenas de pantallas que muestran datos del campo de batalla en tiempo real. Cuadros de colores vivos de destacados artistas ucranianos —algunos de la colección privada de Brovdi— cuelgan junto a drones rusos capturados.

Brovdi, originario del oeste de Ucrania, se alistó en el ‌ejército como voluntario al inicio de la invasión rusa en 2022. Creó desde cero su unidad "Madyar's Birds", que ahora es la brigada de drones más poderosa de Ucrania.

Cada ataque se graba, se verifica y se registra. Las pantallas de una pared muestran un cuadro de mando detallado, actualizado en tiempo real. Cada día se archivan entre 10 y 12 terabytes de información para su uso en futuros modelos de inteligencia artificial.

Brovdi, que salpicó sus comentarios con humor negro, planteó la guerra en términos empresariales.

"Así llevábamos la contabilidad de proyectos empresariales anteriores, que hemos adaptado exclusivamente para fines militares: hemos cambiado los transportistas de grano, los vagones y el grano por tipos de armas y munición, y nuestra clientela es un poco diferente", afirmó.

Con el análisis de datos, Brovdi pretende eliminar "el factor ‌humano" de la guerra: "una persona puede estar cansada, puede tener prejuicios, puede cometer errores".

Después de que su unidad alcanzó una de las tasas de bajas más altas del ejército, Brovdi se convirtió en una figura clave en la estrategia de Kiev para dirigir el poder de los drones contra soldados rusos individuales y compensar así la escasez de efectivos de Ucrania.

En los primeros cinco meses de 2026, las fuerzas ‌de drones mataron a más de 50.900 militares ⁠rusos y alcanzaron más de 176.500 objetivos enemigos. La tasa promedio diaria de bajas fue de 337 soldados rusos y 1.169 objetivos enemigos, según los datos compartidos por Brovdi.

Los datos de Brovdi también sitúan el coste medio de matar a un soldado ruso en unos 918 dólares durante el último ​año.

Reuters no ha podido verificar estas cifras de forma independiente.

Las unidades de drones, que constituyen el 2,5% de las fuerzas armadas de Ucrania, fueron responsables de aproximadamente un tercio de las bajas rusas en los últimos 12 meses, según sus datos.

El plan es aumentar las fuerzas de drones hasta el 5% del ejército, afirmó Brovdi.

"Al ampliar el uso de vehículos aéreos no tripulados —no solo dentro de las unidades de drones, sino en todo el ejército en su conjunto— estamos aumentando significativamente el número de objetivos destruidos".

(Edición de Daniel Flynn y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)