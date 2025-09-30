Hegseth critica a "generales gordos" y dice que oficiales deberían dimitir si no apoyan su agenda

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla ante altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, arremetió contra los "generales gordos" y las iniciativas de diversidad que, según él, condujeron a décadas de decadencia en el Ejército, y dijo el martes en una inusual reunión de comandantes que deberían dimitir si no apoyan su agenda.

"Líderes políticos insensatos e imprudentes marcaron el rumbo equivocado y perdimos nuestro camino. Nos convertimos en el 'Departamento Woke'", dijo Hegseth al inaugurar el evento en Quantico, Virginia. "Pero ya no más".

Dirigiéndose a una sala repleta de los principales generales y almirantes de Estados Unidos, convocados desde todo el mundo sin explicación alguna la semana pasada, Hegseth defendió el despido de connotados oficiales, como el general de más alto rango, que era negro, y el principal almirante, que era mujer. Según indicó, formaban parte de una cultura desestructurada.

Prometió cambios radicales en la forma en que se gestionan las quejas por discriminación y se investigan las acusaciones de irregularidades en el Pentágono, afirmando que el sistema actual hace que los altos mandos caminen sobre "cáscaras de huevo".

"Si las palabras que estoy pronunciando hoy hacen que sus corazones se hundan, entonces deberían hacer lo honorable y dimitir", dijo Hegseth. "Sé que la inmensa mayoría de ustedes siente lo contrario. Estas palabras les llenan el corazón".

Asimismo, criticó el aspecto de las tropas con sobrepeso, afirmando que "es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono".

En este sentido, dijo que todas las pruebas de aptitud física se ajustarán únicamente a parámetros masculinos, subrayando la importancia de las normas de aseo personal. "Se acabó la era del aspecto poco profesional. Se acabaron los barbudos", comentó ante una audiencia sentada en silencio.

El presidente Donald Trump, al partir para el evento, donde también hablará, afirmó a los medios que despedirá a los líderes militares en el acto si no le gustan.

Las declaraciones contrastan con las cálidas palabras de Trump el fin de semana, cuando señaló que aprovecharía la reunión cara a cara con los altos mandos en la Universidad del Cuerpo de Marines en Quantico para decirles que "les queremos".

(Editado en español por Carlos Serrano)