Sinner pasa a segunda ronda en Australia tras retirada de Gaston; Fritz, Shelton y Tsitsipas avanzan

El italiano Jannik Sinner en acción durante su partido de primera ronda contra el francés Hugo Gaston en el Abierto de Australia

La búsqueda ‍de Jannik Sinner de un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia comenzó sin mayores sobresaltos el martes, tras la abrupta retirada del francés Hugo Gaston en una decepción para el público de la Rod Laver ‍Arena.

En su primer partido oficial desde que venció ⁠a Carlos Alcaraz por la corona de las ATP Finals hace más de dos meses, el número dos del mundo iba ganando 6-2 y 6-1 en poco más de una hora, con 19 golpes ganadores en la pista que ha dominado durante dos años.

Gaston tomó unas pastillas tras el primer set, mostrando que algo iba mal, pero hubo un estruendo de sorpresa en las gradas cuando cruzó al lado de Sinner tras el segundo set para ofrecerle un apretón de manos y disculpas.

Tras consolar al francés mientras sollozaba bajo una toalla en su silla, Sinner dijo que "he pasado muchos, muchos días largos fuera de temporada tratando de convertirme en un mejor jugador de tenis".

"Pero al final lo más importante es salir a la pista y disfrutar, ¿no? Es muy especial empezar ‌la temporada en un partido de sesión nocturna aquí, en un Grand Slam, el estadio lleno, ⁠simplemente intentando hacerlo lo mejor posible", agregó.

El tenista italiano se enfrentará ahora ⁠al australiano James Duckworth por un puesto en la tercera ronda.

El estadounidense Ben Shelton, octavo cabeza de serie, se apoyó en su potencia y su habilidad en los "tie-breaks" para derrotar a Ugo Humbert por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5) en una apasionante ‍batalla de zurdos en la Rod Laver Arena.

Shelton, que perdió ante Sinner en las semifinales del año pasado, se llevó el primer set, pero el francés remontó en el segundo y el ⁠tercero para forzar los tie-breaks. No obstante, el estadounidense se ‌impuso en ambos, contando con su experiencia del año pasado, cuando se vio involucrado en ocho desempates en seis partidos en Melbourne Park.

"Creo que he jugado dos grandes tie-breaks. He jugado muchos aquí, tengo mucha experiencia, y creo que eso me ayudó mucho hoy", afirmó.

Shelton iluminó la pista desde el principio, sacando a 229 km/h en el segundo punto del partido y rompiendo pronto para ponerse 3-1 por delante. Un servicio potente golpeó a Humbert de lleno en el brazo, ‌lo que provocó una ‌disculpa inmediata de Shelton, aunque su mensaje quedó claro ante un rival que tuvo problemas frente a la potencia constante que le llegaba desde el otro lado de la red.

Tras haber sido superado durante 75 minutos, el francés de repente le tomó la medida a Shelton en el segundo set, en el que intercambiaron breaks y el número de errores no forzados del estadounidense fue en aumento.

Pese a ir perdiendo, un ​tenaz Humbert luchó para igualar la contienda, pero sus precisas devoluciones le fallaron cuando más importaba, en el tiebreak, y Shelton logró una ventaja de dos sets. La tercera manga se convirtió en una clase magistral de saque, en la que escasearon los puntos de quiebre en camino al segundo desempate, en el que Humbert se puso 3-0 arriba.

No obstante, Shelton remontó antes de dejar escapar un grito de triunfo con un golpe de derecha ganador en la línea de fondo en el punto de partido, propinando a Humbert su primera derrota en cuatro partidos de Grand Slam contra un zurdo.

Por otra parte, un Gael Monfils mermado por las ‍lesiones se despidió el martes de su vigésimo y último Abierto de Australia al caer derrotado por 6-7(3), 7-5, 6-4 y 7-5 en la primera ronda ante el local Dane Sweeny.

El francés, de 39 años, tuvo destellos de su característica extravagancia y, de alguna manera, logró plantar cara pese a estar severamente restringido en sus movimientos en medio de una atmósfera embriagadora en el Kia Arena.

"Mi viaje empezó en 2003 con ustedes, ahora estamos en 2026 y, de alguna manera, hemos llegado a la meta. Muchas gracias ​por este viaje increíble, han sido increíbles", dijo Monfils a los aficionados que le ovacionaron de pie. "Tengo muchos buenos recuerdos aquí (...) He tenido mucha suerte de jugar aquí durante muchos años. Muchas gracias."

En otros partidos destacados de la jornada, el finalista en 2023 Stefanos Tsitsipas ​tuvo que remontar un set para imponerse por 6-4, 3-6, 2-6 y 2-6 al japonés Shintaro Mochizuki, evitando una eliminación en la primera ronda por segundo año consecutivo.

El italiano Lorenzo Musetti, quinto preclasificado, avanzó ante la retirada de ⁠su rival, el belga Raphael Collignon, cuando mandaba por 4-6, 7-6(3), 7-5 y 3-2 en el marcador. En tanto, el estadounidense Taylor Fritz se impuso al francés Valentin Royer por 6-7(5), 7-5, 1-6 y 3-6; mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov cayó ante el checo Tomas Machac por 6-4, 6-4 y 6-3.

(Reportaje adicional de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)