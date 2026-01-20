Incendios en Chubut: se reactivó el fuego por las condiciones climáticas y vuelven a encenderse las alertas

Los incendios forestales que azotan desde hace semanas a distintas regiones de la Patagonia argentina volvieron a intensificarse en las últimas horas en Chubut, después de que los brigadistas pudieran contener las llamas en los focos principales.

Los cambios en las condiciones metereológicas fueron el causante primordial. Los vientos y las altas temperaturas propiciaron la reactivación del fuego en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación hacia áreas pobladas y hacia parques nacionales.

La reactivación del fuego en Chubut

Las áreas de Bahía Las Percas y de Puerto Patriada fueron las más afectadas. Con apoyo aéreo, más de 250 brigadistas trabajaron durante toda la jornada para combatir el fuego, enfriar la tierra y repasar las líneas para frenar el avance de las llamas. Según Diario de Río Negro los equipos de combate del fuego también recorrieron puntos como Bahía Desafío y La Condorera para realizar intervenciones manuales sobre focos secundarios.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Río Negro informó que el incendio forestal ya afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, de bosque implantado y de nativo desde su inicio, alrededor de dos semanas atrás. El origen del fuego todavía no fue descubierto por las autoridades y se espera un parte oficial más detallado.

En los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, en el campo de Payan Delgado, en sectores de El Coihue y en el Arroyo Las Minas y La Burrada se reactivaron puntos calientes donde ya el fuego estaba controlado. Desde el SPMF se informó que “en estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”.

Por otro lado, en el sector de El Pedregoso y cerca del Rincón de Lobos también se detectaron reactivaciones, por lo cual intervinieron rápidamente miembros del personal de combate con recursos hídricos.

El traslado del brigadista herido

Manuel Hidalgo, un brigadista de 42 años residente de Lago Puelo, debió ser trasladado en avión sanitario desde Bariloche a Trelew después de sufrir heridas graves en el combate contra el fuego en la cordillera chubutense.

El traslado se realizó para que el brigadista recibiera atención médica especializada y actualmente está en la terapia intensiva del hospital de Trelew. Según el último parte médico se encuentra estable y bajo monitoreo por la gravedad de sus lesiones.

La hermana del paciente, Jazmín Hidalgo, contó que a Manuel debían realizarle curaciones específicas. “Los médicos nos dicen que responde muy bien a cada paso y creen que lo van a trasladar porque hay que hacerle curaciones en quirófano con cirujano plástico y creen que lo mejor es otro lugar”.

La mujer dijo también que su hermano colaboraba en cada episodio de incendio, no solo combatiendo el fuego, sino arreglando herramientas, porque tenía conocimientos en mecánica. Los hijos de Manuel, de 7 y 17 años, permanecieron a su lado desde el momento del traslado.