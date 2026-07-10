Ejército alemán abandonará la base de Erbil, en Irak, en septiembre, reporta Der Spiegel

Soldados alemanes supervisan una sesión de entrenamiento de las fuerzas kurdas Peshmerga en un campamento militar en Erbil.

​Alemania retirará sus tropas de la ciudad de Erbil, en el norte de ‌Irak, y cerrará un ‌campamento de campaña situado allí, tras la decisión de Estados Unidos de retirar una fuerza de protección como parte de sus propios planes de reducción de efectivos, según informó el viernes la revista Der Spiegel.

Las tropas ​se marcharán a ⁠finales de septiembre, según el reporte, que ‌cita una sesión informativa de la ⁠comisión parlamentaria de Defensa. ⁠Actualmente hay unos 30 soldados alemanes estacionados en el campamento situado en las inmediaciones del aeropuerto ⁠de la ciudad, añadió.

Alemania ya ha reducido ​drásticamente su presencia en Oriente ‌Medio debido a los ‌riesgos de seguridad que plantea la guerra ⁠con Irán.

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Un portavoz del ministerio de Defensa alemán confirmó que se había celebrado una reunión informativa y que Alemania tenía previsto reducir ​el ‌número de soldados en la zona a largo plazo, sin dar detalles sobre los plazos ni las cifras concretas.

"Quiero subrayar que simplemente estamos reduciendo nuestra presencia; ⁠se mantendrán los servicios de apoyo esenciales, como los destinados a los peshmerga. Con este fin, un equipo de asesores militares permanecerá en la embajada", añadió el portavoz.

Las tropas alemanas llevan años estacionadas en Erbil como parte de la contribución ‌de Berlín a la coalición internacional contra el Estado Islámico, proporcionando formación, asesoramiento y apoyo a las fuerzas peshmerga kurdas.

Cuando se le preguntó si los planes de Estados Unidos habían influido en ‌esta medida, el portavoz respondió que la decisión se había tomado en coordinación con los socios.

"Ningún socio ‌en particular ⁠es decisivo en este caso. Más bien, lo son todos juntos", declaró ​el portavoz en una rueda de prensa.

(Reportaje de Miranda Murray y Andreas Rinke; edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)