Un muerto y 15 detenidos al intentar entrar en Canadá desde EEUU en tres semanas

Una persona murió y 15 fueron detenidas tratando de entrar en Canadá desde Estados Unidos en tres incidentes ocurridos en las últimas semanas, informó el miércoles la policía canadiense, que destacó los esfuerzos para asegurar la frontera mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige medidas enérgicas.

En una conferencia de prensa televisada, la subcomisaria de la Real Policía Montada de Canadá, Lisa Moreland, dijo que las personas eran de diferentes nacionalidades y no estaban preparadas para el gélido invierno canadiense, y que no se encontró fentanilo. Sus datos no fueron revelados debido a las leyes de privacidad.

La rueda de prensa se celebró días después de que Trump suspendiera el lunes una amenaza de fuertes aranceles a Canadá y México.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, logró la suspensión de los aranceles tras hablar con Trump sobre los esfuerzos para desplegar nueva tecnología y personal por toda la frontera y poner en marcha iniciativas de cooperación para luchar contra el crimen organizado, el contrabando de fentanilo y el blanqueo de dinero.

La pausa arancelaria evitó, por ahora, el inicio de una guerra comercial que los economistas predijeron que dañaría las economías de todos los implicados.

Moreland, mostrando imágenes térmicas e imágenes aéreas, dijo que intentaban "dejar claro que tenemos la tecnología y los recursos para mantener nuestra frontera segura".

En el último de los tres incidentes, un hombre entró en Canadá desde el puerto de entrada de Coutts, que conecta Montana y Alberta, e intentó huir cuando fue detenido en el control, explicó Moreland. El hombre, ciudadano estadounidense, murió de una herida de arma de fuego autoinfligida mientras le perseguía la policía, añadió Moreland.

El día anterior, la policía capturó a cuatro adultos y cinco jóvenes cerca de Coutts tras recibir un aviso de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, mientras que seis personas fueron detenidas tras cruzar a la provincia de Manitoba, en el centro de Canadá, el 14 de enero.

Moreland explicó que las personas trataban de entrar en Canadá en un clima de -20 a -30 grados Celsius (-4F a -22F).

"No llevaban gorros, guantes, manoplas ni nada de lo que normalmente se ve en un invierno canadiense", dijo Moreland sobre los seis detenidos en Manitoba.

En enero de 2022, una familia india de cuatro miembros murió congelada en una tormenta de nieve cerca de la frontera entre Manitoba y Estados Unidos.

Con información de Reuters