Trump reitera sus críticas al papa León XIV en relación con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Fotógrafos de prensa esperan a que el presidente estadounidense, Donald Trump, salga del Despacho Oval para hablar con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas iniciativas bélicas y de inmigración han sido condenadas ‌por el papa León ‌XIV, reiteró sus críticas hacia el líder religioso el martes por la noche.

En una publicación en Truth Social, Trump instó a que "alguien le diga al papa León" sobre los asesinatos de manifestantes por parte de Irán y que "es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear".

Estados Unidos ​e Israel atacaron ⁠Irán el 28 de febrero. Irán respondió con sus ‌propios ataques contra Israel y los Estados ⁠del golfo Pérsico donde hay bases ⁠estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes en Líbano han causado miles de ⁠muertos y millones de desplazados.

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Irán no tiene armas ​nucleares, mientras que Estados Unidos sí. Se ‌cree que Israel es el ‌único país de Oriente Medio con armas nucleares.

Aunque los ⁠países occidentales llevan mucho tiempo creyendo que Irán quiere una bomba nuclear —o al menos la capacidad de fabricarla muy rápidamente—, Teherán siempre lo ha negado, alegando su ​pertenencia al ‌Tratado de No Proliferación Nuclear.

Los comentarios de Trump se producen después de que el papa León advirtiera ese mismo día del riesgo de que las democracias caigan en una "tiranía mayoritaria".

León, primer papa estadounidense, ⁠escribió en una carta publicada por el Vaticano sobre el uso del poder en las sociedades democráticas, y dijo que las democracias solo se mantienen sanas cuando están arraigadas en valores morales.

El papa ha criticado la decisión de Trump de iniciar la guerra contra Irán, afirmando que Dios rechaza las oraciones ‌de quienes inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre". León calificó de inaceptable la amenaza de Trump de este mes de destruir la civilización iraní y anteriormente se negó a unirse a la iniciativa del presidente estadounidense denominada "Junta de Paz" ‌para Gaza.

El líder religioso también ha instado a una "profunda reflexión" sobre el trato que reciben los migrantes en EEUU, mientras que ‌Trump ha ⁠aplicado una política de inmigración de línea dura.

El domingo, Trump calificó al papa de "débil" y "terrible" ​en materia de delitos y política exterior.

Con información de Reuters