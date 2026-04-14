Trump arremete contra Meloni, dice que está "conmocionado" por sus palabras

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Sharm el-Sheikh

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes a un periódico italiano estar "conmocionado" por las palabras de la ‌primera ministra Giorgia Meloni y ‌que esperaba que ella hubiera mostrado más valentía, lo que supuso una reprimenda pública directa a una de sus aliadas europeas más cercanas.

Meloni había sido una ferviente defensora de Trump, pero ha criticado su decisión de entrar en guerra con Irán y el lunes calificó como "inaceptables" las críticas que el republicano dirigió el fin ​de semana contra ⁠el papa León XIV.

Trump respondió en una entrevista con el ‌Corriere della Sera, afirmando que Meloni era "muy diferente de ⁠lo que pensaba". También la denunció ⁠por negarse a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, que ha sido bloqueado por Irán.

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"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valor. ⁠Me equivoqué", dijo Trump de acuerdo al artículo en italiano ​publicado en línea.

La Casa Blanca se negó ‌a comentar las citas publicadas. La ‌oficina de Meloni también se negó a hacer comentarios.

La crítica ⁠supone un cambio radical de tono hacia Meloni, que fue la única líder europea que asistió a la toma de posesión de Trump en 2025.

El mes pasado Trump había dicho al Corriere ​della Sera ‌que Meloni era "una gran líder", pero el martes la acusó de no respaldar los esfuerzos de Washington en materia de seguridad energética e Irán, y afirmó que Italia quería que Estados Unidos "hiciera el trabajo por ella".

Cuando se ⁠le preguntó por sus comentarios relacionados a la polémica con el papa, dijo: "Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad".

Meloni esperaba que su estrecha relación con Trump reforzara su posición tanto en el país como en el extranjero, pero, ‌en cambio, corre el riesgo de convertirse en un lastre político.

Alrededor del 66% de los italianos tiene ahora una opinión negativa del líder estadounidense y las encuestas indican que los vínculos de Meloni con la Casa Blanca pueden haber contribuido a su derrota el mes ‌pasado en el referéndum sobre la reforma judicial.

La guerra en Irán ha disparado los precios de la energía en Italia, que depende en gran ‌medida de las ⁠importaciones de petróleo y gas.

"Ellos (Italia) pagan los costos energéticos más altos del mundo y ni siquiera están ​dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz (...) Dependen de Donald Trump para mantenerlo abierto", afirmó el mandatario.

Con información de Reuters