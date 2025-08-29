Mayoría de aranceles impuestos por Trump no son legales, dice corte apelaciones EEUU

Foto de archivo Presidente de EEUU Donald Trump hablando con la prensa en la Casa Blanca

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el viernes que la mayoría de los aranceles de Donald Trump son ilegales, lo que socava el uso que el presidente republicano hace de los gravámenes como herramienta clave de política económica internacional.

Trump ha convertido los aranceles en un pilar de la política exterior estadounidense en su segundo mandato, utilizándolos para ejercer presión política y renegociar acuerdos comerciales con países que exportan productos a Estados Unidos.

Los aranceles han dado al gobierno federal influencia para obtener concesiones económicas de sus socios comerciales, pero también han aumentado la volatilidad de los mercados financieros.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, D.C., abordó la legalidad de lo que Trump denomina aranceles "recíprocos" impuestos como parte de su guerra comercial en abril, así como un conjunto separado de aranceles impuestos en febrero contra China, Canadá y México.

La decisión del tribunal no afecta a los aranceles emitidos bajo otra autoridad legal, como los gravámenes a las importaciones de acero y aluminio.

Se espera que el caso sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

(Editado en español por Javier Leira)