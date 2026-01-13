Los bancos centrales trabajan en un comunicado de solidaridad con Powell, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, jura su cargo en el Capitolio en Washington, Estados Unidos

Los ‍responsables de los bancos centrales mundiales están trabajando en un comunicado ‍para expresar su ⁠apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el Gobierno de Trump abriera una investigación penal sobre él, informó Bloomberg News el martes, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Se espera que el comunicado ‌conjunto, que estará abierto para ⁠que todos los ⁠bancos centrales lo firmen, se emita bajo la bandera del Banco de Pagos Internacionales, ‍dijo el artículo, y agregó que podría emitirse este mismo martes.

El ⁠Banco de Pagos Internacionales (BPI) ‌es un organismo paraguas de los bancos centrales, al que a menudo se denomina el banco central de los bancos centrales del mundo.

Reuters no ‌pudo ‌verificar inmediatamente la información. El BPI y la Reserva Federal de Estados Unidos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Departamento ​de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones la semana pasada por los comentarios que Powell hizo al Congreso el verano pasado sobre los sobrecostes de una renovación de 2.500 millones de dólares de ‍la sede del banco central en Washington.

La decisión del Gobierno de Trump suscitó el lunes la condena de antiguos jefes de la Fed y un coro ​de críticas de miembros clave del Partido Republicano de Trump, tras una inusualmente dura reprimenda ​pública de Powell calificando la medida de "pretexto" para ganar influencia presidencial ⁠sobre los tipos de interés.

Con información de Reuters