El titular de la Fed denunció que Trump lo amenazó penalmente

El presidente de la Reserva ‍Federal (Fed), Jerome ⁠Powell, dijo el domingo que el gobierno de Donald Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de ‌renovación del edificio de ⁠la Fed.

Powell afirmó que la ⁠acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre el banco central para ‍que baje las tasas de interés, según señaló luego de que se conociera que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

"El viernes, el Departamento ⁠de Justicia entregó ‌a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del ‌Senado ‌el pasado junio", dijo Powell en un comunicado el domingo, en lo que supone una escalada en la disputa entre ​él y Donald Trump que se remonta a los primeros años de Powell como presidente en 2018.

"Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de ‍cuentas en nuestra democracia. Nadie -ciertamente no el presidente de la Reserva Federal- está por encima de la ley", dijo Powell en el breve comunicado ​publicado por la Fed a última hora del domingo. La Casa Blanca no respondió ​inmediatamente a una petición de comentarios sobre Powell.

El video en el que Jerome Powell denunció a Trump

Powell se extendió sobre sus acusaciones en un video que publicó en la cuenta oficial de la Reserva Federal en X (ex Twitter), y consideró la investigación en su contra como una "acción sin precedentes" de Washington, que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno".

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", agregó Powell.

Y señaló que "esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso", aseguró antes de defender que el organismo informó al Congreso sobre este asunto a través de "testimonios y otras divulgaciones públicas". "Esos son pretextos", añadió.

En cambio, reiteró, "se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación".

Powell subrayó su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones tanto del Partido Republicano como del Demócrata, en las que desempeñó sus funciones "sin temor ni favoritismos políticos", centrándose únicamente "en su mandato de estabilidad de precios y máximo empleo".

"El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense", aseveró.