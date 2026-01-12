EN VIVO
Netflix

Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 12 al domingo 18 de enero 2026

Arrancó el 2026 y Netflix estrena grandes títulos de películas y series para maratonear.

12 de enero, 2026 | 10.18

Esta semana, Netflix renueva su catálogo con estrenos y títulos recientes que se convierten en tema de conversación. Entre reconocimientos internacionales, regresos muy esperados y producciones locales bastante sólidas, la plataforma ofrece opciones para todos los gustos. A continuación, una selección de cinco películas y cinco series recomendadas para ver en la plataforma esta semana, ideal para armar maratones o elegir qué ver cada noche.

Carla Peterson y Nancy Dupláa en "El tiempo de las moscas".

Películas recomendadas en Netflix

  1. Las guerreras k-pop. El fenómeno musical y cultural da el salto definitivo al cine con esta producción que mezcla acción, drama y espectáculo. La película ganó dos Golden Globe, reconocimientos que la posicionan como la grande entre las sorpresas del año. Su historia de rivalidades, disciplina extrema y sororidad conecta tanto con fans del k-pop como con el público general.

  2. Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Ou. Benoit Blanc vuelve a escena en una nueva entrega del exitoso universo creado por Rian Johnson. Con un elenco coral y giros constantes, esta película mantiene el espíritu del policial clásico, pero actualizado con humor ácido y crítica social.

  3. Adiós, June. Un drama íntimo y emocional que aborda los vínculos familiares, el duelo y las despedidas pendientes. Con actuaciones sensibles y un tono reflexivo, es una de esas películas que apuestan al impacto emocional más que al espectáculo.

  4. El gran diluvio. El cine catástrofe se reinventa en esta producción que combina efectos visuales, tensión constante y una mirada sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza. Ideal para quienes buscan adrenalina y grandes escenas.

  5. Drácula: mar de sangre. Una reinterpretación oscura del mito clásico, centrada en el costado más terrorífico del vampiro. Ambientación claustrofóbica y suspenso sostenido hacen de esta película una opción fuerte para los amantes del género.

MÁS INFO

Series para maratonear en Netflix

  1. El tiempo de las moscas. La serie argentina continúa consolidándose con una historia atravesada por el crimen, la marginalidad y los lazos rotos. Su tono crudo y realista la convirtió en una de las producciones nacionales más comentadas.

  2. En fuga. Suspenso y drama familiar se combinan en esta serie marcada por una desaparición que destapa secretos ocultos. Cada episodio suma tensión y mantiene al espectador en vilo.

  3. Accidente - temporada 2. La historia retoma las consecuencias del hecho trágico que marcó la primera temporada. Nuevos conflictos, giros inesperados y personajes al límite elevan la apuesta narrativa mexicana.

  4. Good Doctor - temporada 1. La serie médica que profundiza en casos intensos y definiciones personales de sus personajes. La aventura de ser un cirujano con autismo y síndrome de savant en un hospital muy prestigioso. 

  5. Ciudad de sombras. Un policial urbano en Barcelona, cargado de misterio, corrupción y dobles vidas. Su atmósfera oscura y su ritmo sostenido la convierten en una de las apuestas fuertes de Netflix.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas