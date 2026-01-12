Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 12 al domingo 18 de enero 2026

Esta semana, Netflix renueva su catálogo con estrenos y títulos recientes que se convierten en tema de conversación. Entre reconocimientos internacionales, regresos muy esperados y producciones locales bastante sólidas, la plataforma ofrece opciones para todos los gustos. A continuación, una selección de cinco películas y cinco series recomendadas para ver en la plataforma esta semana, ideal para armar maratones o elegir qué ver cada noche.

Las guerreras k-pop. El fenómeno musical y cultural da el salto definitivo al cine con esta producción que mezcla acción, drama y espectáculo. La película ganó dos Golden Globe, reconocimientos que la posicionan como la grande entre las sorpresas del año. Su historia de rivalidades, disciplina extrema y sororidad conecta tanto con fans del k-pop como con el público general.

Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Ou. Benoit Blanc vuelve a escena en una nueva entrega del exitoso universo creado por Rian Johnson. Con un elenco coral y giros constantes, esta película mantiene el espíritu del policial clásico, pero actualizado con humor ácido y crítica social.

Adiós, June. Un drama íntimo y emocional que aborda los vínculos familiares, el duelo y las despedidas pendientes. Con actuaciones sensibles y un tono reflexivo, es una de esas películas que apuestan al impacto emocional más que al espectáculo.

El gran diluvio. El cine catástrofe se reinventa en esta producción que combina efectos visuales, tensión constante y una mirada sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza. Ideal para quienes buscan adrenalina y grandes escenas.