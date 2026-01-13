Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) inicia el calendario de pagos correspondiente a enero 2026 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

El primer mes del año trae novedades en la billetera de millones de argentinos. ANSES aplicará un aumento del 2,47% en todas sus prestaciones, siguiendo la inflación de noviembre. Este ajuste mensual de cara a enero 2026 busca proteger tu poder adquisitivo contra la suba de precios. El cambio afecta a jubilaciones, pensiones y a todas las asignaciones sociales. La buena noticia es que el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente. Se suma al haber actualizado, dando un alivio extra a los ingresos más bajos.

Quiénes cobran ANSES este martes 13 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Así, el cronograma de ANSES permite identificar con precisión la fecha de cobro de la jubilación en enero de 2026, organizada exclusivamente por número de DNI y tipo de haber.

Próximos cobros Anses

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo