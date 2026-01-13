Los inversores en IA apostarán por la energía frente a las tecnológicas en 2026, según BlackRock

FOTO DE ARCHIVO. Los visitantes observan racks para servidores de datos, GPU y CPU durante un recorrido dentro del centro de datos Nebius AI UK, una nueva instalación que alberga empresas informáticas, en Ark Data Centres, en Chertsey, Reino Unido

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, sigue creyendo en las ‍posibilidades de inversión ⁠en inteligencia artificial para este año, pero se centrará en oportunidades más amplias, según ha dicho el martes.

Los inversores que buscan aprovechar el tema de la IA en 2026 favorecen a los proveedores de energía e infraestructura antes que a las grandes tecnológicas de Wall Street, dijo ‌BlackRock en su informe Investment Directions, ⁠citando una reciente encuesta ⁠de inversores que llevó a cabo.

La IA y las grandes tecnológicas dominaron los mercados y la ‍rentabilidad de la renta variable mundial en 2025, pero a medida que ⁠la carrera multibillonaria entre ‌empresas de la talla de Microsoft , Meta y Alphabet para construir nuevos centros de datos genera preocupaciones sobre la incierta rentabilidad del capital y el aumento de los préstamos, los inversores ‌buscan nuevas ‌ideas, según mostró la encuesta de BlackRock.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre las 732 empresas incluidas en la encuesta de BlackRock a clientes en la región EMEA, solo una quinta parte ​dijo que los mayores grupos tecnológicos estadounidenses representaban la oportunidad de inversión más atractiva en IA.

Más de la mitad dijeron que apostaban por los proveedores de la energía que necesitan los centros de datos y el 37% situó las infraestructuras ‍como su principal opción de inversión en IA.

"Cada vez es más importante gestionar el riesgo de las megacapitalizaciones y la exposición a la IA y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades alcistas ​diferenciadas", afirma Ibrahim Kanan, responsable de renta variable estadounidense básica de BlackRock, en un informe que ​acompaña a los datos de la encuesta.

Solo el 7% de los encuestados dijo creer que ⁠el tema de la IA era una burbuja de mercado.

Con información de Reuters