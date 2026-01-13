Las bolsas europeas tocan máximos históricos antes de los datos de inflación de EEUU

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ‍bolsas europeas alcanzaban máximos históricos el martes, cuando los inversores analizaban varias ‍actualizaciones corporativas ⁠antes de los datos de inflación de Estados Unidos, y mientras Ørsted subía después de que un juez de EEUU dictaminara que podía continuar trabajando en un proyecto en Rhode Island.

El STOXX 600 ganaba un 0,1% hacia las 0807 GMT. El DAX alemán avanzaba ‌ligeramente en una negociación agitada, ⁠y se preparaba para ⁠su undécimo día consecutivo de ganancias, su mayor racha ganadora desde 2014, si se ‍mantienen los niveles actuales.

Los movimientos añaden un nuevo impulso a medida ⁠que los mercados se ‌preparan para un informe clave de inflación que se espera que muestre que los precios al consumidor de EEUU aumentaron en diciembre, después de ‌una lectura ‌artificialmente tenue el mes anterior debido a las distorsiones relacionadas con el cierre de la Administración.

Las acciones del promotor danés de energía ​eólica marina Ørsted subían un 5,7% a un máximo de un mes después de que un juez federal en Estados Unidos le permitiera reanudar el trabajo en un proyecto en Rhode Island, que el Gobierno ‍del presidente Donald Trump había detenido junto con otros cuatro proyectos el mes pasado.

Mientras tanto, las acciones de UBS Group se mantenían planas después de que el Financial Times ​informara de que el consejero delegado Sergio Ermotti, que dirigió el gigante bancario suizo ​a través de su integración de su antiguo rival Credit Suisse, tiene previsto ⁠dimitir en abril de 2027.

Con información de Reuters