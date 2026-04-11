Inteligencia EEUU muestra que China está preparando un envío de armas a Irán: CNN

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el edificio del Pentágono en Arlington, Virginia, EE. UU.

​La inteligencia estadounidenses indica que China se está ‌preparando para ‌entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, informó la CNN a última hora del viernes, ​citando a ⁠tres personas familiarizadas con ‌las evaluaciones.

La cadena ⁠señaló que hay ⁠indicios de que Pekín está trabajando para desviar los ⁠envíos a través de ​terceros países con ‌el fin de ‌ocultar su origen.

El Departamento ⁠de Estado de Estados Unidos, la Casa Blanca, la embajada china ​en ‌Washington y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondieron de inmediato a las ⁠solicitudes de comentarios de Reuters.

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Pekín se está preparando para transferir sistemas de misiles antiaéreos conocidos como MANPAD, informó la CNN, citando fuentes que ‌no identificó.

Estados Unidos e Irán tienen previsto celebrar el sábado negociaciones de alto nivel en Islamabad, la ‌capital de Pakistán, con el fin de buscar formas de ‌poner ⁠fin a su guerra, que ya dura ​seis semanas.

Con información de Reuters