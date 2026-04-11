León se mete a zona de postemporada tras tercer triunfo seguido en torneo mexicano de fútbol

León se metió a los puestos que dan acceso a la postemporada del fútbol mexicano tras registrar el viernes ‌su tercer triunfo seguido ‌al derrotar 1-0 como visitante a Puebla en la decimocuarta jornada del torneo Clausura.

Con su sexta victoria en el torneo, León llegó a 19 puntos para ubicarse en el sexto lugar general, dentro de la zona que da acceso a la postemporada o liguilla, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los ​primeros ocho lugares al ⁠final de las 17 jornadas de la temporada regular.

"Estoy muy ‌contento y orgulloso, esto no es casualidad es ⁠causalidad, desde que llegué me encontré con ⁠un grupo abierto, con una disponibilidad de tiempo y de paciencia. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para con ellos, este presente ⁠del equipo es por el jugador, nosotros le damos herramientas ​y convicción porque necesitamos que nos crean", ‌dijo el argentino Javier Gandolfi, quien ‌fue presentado como director técnico de León el 20 de ⁠marzo, un día antes de que el club iniciara su racha de triunfos.

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"Necesitamos tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando arduamente día a día, estamos en un momento importante y ​tenemos que ‌seguir ajustando para llegar lo mejor armado a este final de torneo. Creo que hoy mostramos jerarquía en el manejo de los tiempos y del partido", agregó.

En el partido disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, León registró ⁠el gol de la victoria a los 71 minutos cuando el panameño Ismael Díaz definió de derecha en el área chica después de que el portero Ricardo Gutiérrez rechazó un potente disparo del colombiano Daniel Arcila.

"Contentos porque el equipo está muy centrado y comprometido, queremos alcanzar el objetivo de estar en la liguilla y lo estamos haciendo de ‌muy buena manera. Lo que nos transmitió el profe (Javier Gandolfi) desde el primer momento que llegó fue mucha confianza, creer en nosotros y sobre todo la actitud", dijo Díaz.

En el otro partido del viernes, Tijuana venció 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez con ‌goles de Kevin Castañeda y Ramiro Árciga. El club local descontó con un tiro penal que anotó el brasileño Guilherme Castilho.

Con el resultado, los "Xolos" ‌de Tijuana se ⁠ubicaron momentáneamente en el octavo lugar general con 18 puntos.

El sábado se jugarán los partidos entre Querétaro-Necaxa, ​Tigres UANL-Guadalajara, Atlas-Monterrey, Pachuca-Santos Laguna y América-Cruz Azul.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM sea local ante Mazatlán y el vigente campeón Toluca enfrente al Atlético de San Luis.

Con información de Reuters