Gobierno EEUU dice que Universidad George Washington violó ley sobre estudiantes y profesores judíos

La administración Trump dijo el martes que la Universidad George Washington (GWU) violó la ley federal de derechos civiles con respecto a los estudiantes y profesores judíos, estadounidenses-israelíes e israelíes, y buscará un "arreglo inmediato" de la situación por parte del centro educativo.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que la GWU actuó de forma "deliberadamente indiferente al ambiente educativo hostil para los estudiantes y profesores judíos, estadounidenses-israelíes e israelíes" durante las protestas propalestinas en abril y mayo de 2024.

Los representantes de la universidad con sede en Washington, D.C., no pudieron ser contactados de inmediato para comentar la situación.

En una carta enviada el martes a la presidenta de la universidad, Ellen Granberg, el fiscal general adjunto, Harmeet Dhillon, dijo que el Departamento de Justicia descubrió que miembros de la comunidad universitaria participaron en "protestas antisemitas y perturbadoras", incluido el establecimiento de un campamento en University Yard.

Dhillon dijo que estos esfuerzos estaban destinados a "asustar, intimidar y negar" a los estudiantes judíos, israelíes y estadounidenses-israelíes el acceso al entorno universitario.

"El Departamento considera que, pese a la notificación real de los abusos que se estaban produciendo en su campus, GWU se mostró deliberadamente indiferente a las quejas que recibió, a la mala conducta que se produjo y a los daños que se sufrieron", indicó la carta de Dhillon.

Asimismo, afirmó que el departamento ofrece a la universidad la oportunidad de zanjar el asunto a través de un acuerdo de resolución voluntaria. La universidad tiene hasta el 22 de agosto para indicar si tiene "interés en tal diálogo", según la misiva.

La GWU es la última universidad en el punto de mira de la administración Trump, que ha amenazado con recortar los fondos federales para las universidades por las protestas propalestinas contra la guerra de Israel -aliado de Estados Unidos- en Gaza.

Con información de Reuters