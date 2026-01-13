Electricidad y construcción elevan las emisiones de gases de efecto invernadero en EEUU: informe

El escape sube desde las chimeneas de la central eléctrica de Harrison en Haywood

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos aumentaron por primera vez en dos años ‍y a un ritmo ⁠más rápido que el crecimiento de la economía, un 2,4% en 2025, impulsadas en gran medida por el aumento de la demanda del sector eléctrico y por el uso de combustible para calentar edificios, mostró el martes un informe de Rhodium Group.

La empresa de investigación estimó que el aumento global se debió al incremento de las emisiones derivadas del uso directo de combustible ‌para calentar edificios, que aumentaron un 6,8% respecto ⁠del año anterior, y a un ⁠3,8% de las emisiones del sector eléctrico por el aumento de la generación con carbón para satisfacer la demanda de los ‍centros de datos y la minería de bitcóin.

Rhodium dijo que el repunte de las emisiones aún ⁠no ha reflejado el impacto ‌de los cambios políticos implementados por el Gobierno de Trump, que ha tratado de revertir las regulaciones ambientales, detener la recopilación de datos de emisiones de gases de efecto invernadero y detener los incentivos para reforzar las energías renovables ‌a favor ‌de políticas para impulsar la producción de combustibles fósiles.

"Eso podría cambiar en el próximo año o dos, particularmente si la demanda de electricidad del centro de datos continúa aumentando y la red responde con más ​producción de generadores fósiles existentes en lugar de recursos nuevos y limpios", dijo el informe.

Añadió que la derogación de los créditos fiscales federales en 2025 podría frenar el crecimiento de los vehículos eléctricos, que "mantenían a raya" las emisiones del transporte.

En el sector energético, la necesidad de electricidad por parte de los centros de datos ‍para ampliar la capacidad de inteligencia artificial de Estados Unidos provocó un aumento de los precios del gas natural que impulsó un incremento del 13% en la generación de carbón, el segundo año en los últimos 10 años en que ha aumentado ​el uso del combustible intensivo en emisiones.

Según Rhodium, esto ha cambiado una trayectoria general descendente de la generación de carbón, que ha disminuido ​un 64% desde su máximo en 2007.

"Las emisiones también crecieron más rápido que la economía en 2025, con un ⁠crecimiento previsto del PIB real del 1,9%, invirtiendo la disociación de las emisiones y la actividad económica de los dos años anteriores", dijo Rhodium.

Con información de Reuters