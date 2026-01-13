La FDA de EEUU pide eliminar advertencias de pensamientos suicidas de etiquetas de adelgazantes

El regulador sanitario estadounidense pidió el martes a los fabricantes de medicamentos que retiren las advertencias sobre el riesgo potencial de pensamientos suicidas de las etiquetas de los fármacos adelgazantes GLP-1, como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly.
La petición, que también se refiere a Saxenda, el adelgazante más antiguo de Novo, se produce tras una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que no encontró pruebas que relacionaran los agonistas de los receptores de GLP-1 con un mayor riesgo de pensamientos o conductas suicidas.
Los agonistas de los receptores de GLP-1 se desarrollaron originalmente para tratar la diabetes de tipo 2. Imitan una hormona intestinal que suprime el apetito, creando una sensación de saciedad.
La FDA había llegado a una conclusión similar tras una revisión preliminar en 2024, pero había reconocido entonces que no podía descartar un pequeño riesgo debido a la escasez de datos.
El organismo regulador dijo el martes que había realizado nuevos análisis de ensayos clínicos controlados con placebo con fármacos GLP-1, que no mostraron un mayor riesgo de pensamientos o comportamientos suicidas frente al placebo, ni de otros efectos secundarios psiquiátricos como ansiedad, depresión, irritabilidad o psicosis.
La revisión abarcó 91 ensayos en los que participaron 107.910 pacientes, de los cuales 60.338 recibieron un fármaco GLP-1 y 47.572, un placebo.
Eli Lilly y Novo Nordisk no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios de Reuters.
Con información de Reuters