Arbeloa promete "luchar por todo" como entrenador del Real Madrid

Copa del Rey - Octavos de final - Rueda de prensa del Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se comprometió a luchar por ‍todo al asumir el ⁠martes el cargo que dejó vacante Xabi Alonso y aseguró que permanecerá en el puesto mientras sea necesario.

El Real Madrid anunció en la víspera la salida de Alonso de mutuo acuerdo, tras una mala racha y los informes de malestar con algunos de sus jugadores más veteranos.

Arbeloa, de 42 años, ascendió ‌al primer equipo procedente del filial, ⁠el Castilla, y hereda un equipo ⁠que va cuatro puntos por detrás del Barcelona en LaLiga y que viene de caer por 3-2 ‍en la final de la Supercopa de España.

"Sé dónde estoy. Sé la exigencia ⁠que tenemos y lo que ‌es jugar bien, lo que quiere ver el aficionado. Aquí importa ganar", dijo Arbeloa en rueda de prensa. "Son un grupo de jugadores con muchas ganas (...) he visto gran predisposición. Con la ‌misma ilusión ‌que yo están ellos, de luchar por todo y de ganar".

Arbeloa, que forma parte de la estructura de entrenadores del Real Madrid desde 2020, afrontará un rápido bautismo ​de fuego con un solo entrenamiento antes del choque de octavos de final de la Copa del Rey del miércoles ante el Albacete, de Segunda División.

El exlateral derecho, que jugó 238 partidos con el equipo "merengue" entre 2009 y 2016 y ganó ocho trofeos, entre ‍ellos dos Ligas de Campeones, se mostró tranquilo sobre el tiempo que estará como entrenador. "Llevo 20 años aquí y estaré hasta que el Madrid quiera. Esta es mi casa, así lo siento", afirmó.

El objetivo inmediato ​de Arbeloa es acortar distancias con el Barcelona en LaLiga y seguir avanzando en la Liga de Campeones ​y en la Copa del Rey.

"Lo importante es que los jugadores estén contentos, disfruten en ⁠el campo y hagan honor al escudo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida", añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)