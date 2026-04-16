El ICE libera a Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil

El exjefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem fue puesto en libertad el miércoles tras permanecer detenido por motivos de inmigración en Estados Unidos, según un aliado del expresidente Jair Bolsonaro y una fuente de la Policía Federal de Brasil.
Ramagem, que huyó de Brasil en septiembre tras ser condenado por conspirar para dar un golpe de Estado junto a Bolsonaro, había sido detenido el lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"Alexandre Ramagem está libre", afirmó Paulo Figueiredo, un comentarista brasileño de extrema derecha afincado en EEUU, en la red social X.
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El miércoles, Ramagem ya no figuraba entre las personas detenidas por el ICE en su página web.
El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo determinar de inmediato su situación migratoria en el país.
Con información de Reuters