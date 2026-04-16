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El ICE libera a Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil

16 de abril, 2026 | 04.19

El exjefe de inteligencia brasileño Alexandre ‌Ramagem fue ‌puesto en libertad el miércoles tras permanecer detenido por motivos de inmigración en Estados Unidos, según un aliado del expresidente Jair ​Bolsonaro y ⁠una fuente de la ‌Policía Federal de ⁠Brasil.

Ramagem, que huyó ⁠de Brasil en septiembre tras ser condenado por conspirar para ⁠dar un golpe de ​Estado junto a ‌Bolsonaro, había sido ‌detenido el lunes por ⁠el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por ​sus ‌siglas en inglés).

"Alexandre Ramagem está libre", afirmó Paulo Figueiredo, un comentarista brasileño de extrema derecha ⁠afincado en EEUU, en la red social X.

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El miércoles, Ramagem ya no figuraba entre las personas detenidas por el ICE en su página ‌web.

El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo determinar de inmediato su ‌situación migratoria en el país.

Con información de Reuters

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