Ucrania aborda el cargamento de cereales rusos "robados" en una conversación telefónica con Israel

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, habla durante una entrevista con Reuters, en medio de los ataques rusos contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ​ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, mantuvo una llamada con ‌su homólogo israelí, ‌Gideon Sa'ar, para hablar de un buque ruso que transportaba lo que describió como grano robado a Ucrania y al que se permitió atracar en un puerto israelí.

Kiev considera que todo ​el grano ⁠producido en las cuatro regiones que ‌Rusia se atribuyó como propias ⁠desde la invasión ⁠de Ucrania en 2022, así como en Crimea —anexionada por Rusia en 2014—, ha sido ⁠robado por Moscú.

"Subrayé que la exportación ​ilegal de productos agrícolas ‌ucranianos robados forma parte ‌del esfuerzo bélico más amplio de ⁠Rusia", dijo Sybiha a última hora del martes en una publicación en la red social X. "No debe permitirse ​ese ‌comercio ilegal de mercancía robada".

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Rusia se refiere a esas cuatro regiones como sus "nuevos territorios", pero siguen estando reconocidas internacionalmente como parte de ⁠Ucrania.

Sybiha dijo en marzo que Rusia movió el año pasado más de dos millones de toneladas de grano ucraniano robado a través del mar Negro. Funcionarios ucranianos estimaron en agosto que Rusia ha ‌robado 15 millones de toneladas de grano ucraniano desde el inicio de la guerra a gran escala.

El ministro de Exteriores añadió que ambos también abordaron cuestiones ‌de seguridad y la situación en Oriente Medio.

"Reafirmamos nuestro interés mutuo en impulsar la agenda ‌bilateral ⁠y mantener un diálogo activo, también sobre asuntos relacionados con ​la seguridad", dijo.

Con información de Reuters