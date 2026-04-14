Quintela tomó juramento a tres funcionarios y refuerza áreas clave de su gestión

En el marco de los cambios que impulsa el gobernador Ricardo Quintela para llevar adelante su modelo de gobierno, el mandatario de La Rioja tomó juramento a tres nuevos funcionarios para incorporarse a áreas estratégicas de la administración provincial. Las nuevas asignaciones responden a una lógica política y de gestión que apuntan a fortalecer la institucionalizada y canales de diálogo.

Las tres designaciones comparten un eje común: fortalecer la conexión de La Rioja con el sistema político tanto en el plano interno, a través de la gestión territorial, como hacia el exterior, mediante las relaciones institucionales y las políticas regionales.

"Hoy tomé juramento a Silvia Gaitán como secretaria de Gestión Departamental, a Carlos Machicote como secretario de Asuntos Institucionales y a Jorge Maza como secretario de Políticas Regionales", exclamó Quintela en sus redes sociales.

"Estas designaciones fortalecen el equipo de trabajo con experiencia y compromiso, en áreas clave para seguir consolidando una gestión cercana, articulada y presente en cada rincón de la provincia. En un contexto complejo, redoblamos esfuerzos para garantizar respuestas concretas y sostener políticas públicas que acompañen a cada riojano y riojana", concluyó el mandatario.

Los cambios

En ese esquema, Gaitán se incorporará a la Secretaría de Gestión Departamental, dependiente de la Jefatura de Gabinete, un ámbito clave para coordinar la relación entre el Ejecutivo y los 18 departamentos de la provincia. Desde allí, tendrá un papel importante en el fortalecimiento del vínculo territorial y en la articulación con los gobiernos locales.

Por otro lado, el nuevo secretario de Relaciones de la Comunidad, Carlos Machicote, asumirá tarea principal es sostener el contacto del Gobierno con distintos actores sociales e institucionales. Entre sus responsabilidades se incluye la vinculación con los poderes Legislativo y Judicial, los municipios y organismos nacionales, lo que lo ubica como una pieza relevante dentro del entramado institucional.

Por último, a través de la Secretaría de Políticas Regionales, Jorge Maza estará a cargo de un área estratégica dentro de la agenda federal de la provincia. Su función será promover la coordinación con otras jurisdicciones, para afianzar la integración regional y el desarrollo conjunto.

El gobierno de Quintela

Esto se inscriben en el proceso de reconfiguración del gabinete que viene llevando adelante el gobernador Ricardo Quintela. En ese marco, días atrás puso en funciones al contador Hugo Dante Herrera en la Secretaría de Hacienda del Ministerio del área, con el objetivo de optimizar la administración de los recursos en un contexto económico complejo.

Durante su asunción, Quintela subrayó que las prioridades de su gestión son los salarios, la salud, la educación, la Justicia, la Cámara de Diputados y los municipios, y remarcar las obligaciones centrales del Gobierno.

En la misma línea, el área de Hacienda también fue reorganizada recientemente con la llegada de Fabián Blanco, quien asumió en reemplazo de Jorge Quintero.