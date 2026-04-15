Las bolsas europeas operan estables mientras inversores analizan los resultados empresariales

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas ​europeas cotizaban estables el miércoles tras el repunte del día anterior, mientras los inversores analizaban una serie ‌de resultados empresariales y ‌seguían de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio.

El índice paneuropeo STOXX subía un 0,05%, hasta los 620,24 puntos a las 0715 GMT.

Los principales mercados regionales mostraban pocos cambios, con el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres subiendo un 0,1% y un 0,2%, respectivamente. El selectivo español ​IBEX 35 cedía ⁠un 0,4%.

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Los esfuerzos diplomáticos ofrecieron un rayo de esperanza ‌para resolver la guerra en Oriente Medio, ⁠después de que el presidente de EEUU, Donald ⁠Trump, afirmó que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días.

Esta nueva iniciativa se produce ⁠tras el colapso de las negociaciones el pasado fin ​de semana, lo que llevó a ‌Washington a imponer un bloqueo a ‌los puertos iraníes. Responsables tanto de Pakistán como de ⁠Irán han confirmado la posible reanudación de las negociaciones.

La perspectiva de una resolución diplomática ha ayudado al STOXX 600 a recuperar la mayor parte de las pérdidas que ​había sufrido ‌desde que estallaron las hostilidades a finales de febrero, lo que refleja el optimismo de los inversores sobre una posible distensión en la región.

Mientras tanto, los resultados empresariales también siguieron siendo un tema ⁠clave para los inversores.

Hermès se desplomaba un 13,4% después de que el grupo francés de lujo informara de un descenso en las ventas del primer trimestre relacionado con la guerra de Irán.

Las ventas de Gucci, la marca insignia italiana de Kering , cayeron un 8% en el primer trimestre con respecto al año ‌anterior. Las acciones del grupo de moda de lujo descendían un 8,8%.

El índice de bienes personales y para el hogar , que incluye a empresas del sector del lujo, lideraba las pérdidas con una caída del 2,2%.

Por otro lado, las acciones del ‌sector sanitario lideraban las ganancias, con un alza del 0,8%. Novo Nordisk y AstraZeneca avanzaban un 3% y un 1,2%, respectivamente.

Las acciones de ASML se ‌mantenían estables después ⁠de que el líder neerlandés en equipos de semiconductores elevara sus previsiones de ingresos para ​2026, ante el aumento de la demanda de herramientas para la fabricación de chips de inteligencia artificial.

Con información de Reuters