Alemania aumenta la ayuda a Sudán y busca compromisos por valor de 1.000 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO: Personas desplazadas recién llegadas hacen fila para recibir comida en el campamento de Thobo, en el condado de Engpung, Sudán

Alemania aportará este año otros 20 millones de euros (23,6 millones de dólares) a Sudán, según ‌informó el miércoles el ‌Ministerio de Desarrollo, antes de la conferencia internacional sobre ayuda humanitaria que se celebrará en Berlín y cuyo objetivo es reunir más de 1.000 millones de dólares en compromisos de financiación.

La guerra en Sudán entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, de carácter ​paramilitar, que este ⁠miércoles entra en su tercer año, ha provocado una ‌hambruna generalizada y ha desplazado a millones de ⁠personas, en una de las mayores ⁠crisis humanitarias del mundo.

La conferencia tenía como objetivo mantener la atención sobre Sudán ante las guerras que asolan Ucrania ⁠e Irán, cuyos efectos se dejan sentir con ​mayor intensidad por los Gobiernos europeos, y ‌del menor interés de Estados ‌Unidos por la ayuda humanitaria, dijo el miércoles el ⁠ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, a la emisora Deutschlandfunk.

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NO ES UNA SOLUCIÓN RÁPIDA

"No es una solución rápida", dijo, "pero mantener la atención internacional sobre la situación ​humanitaria ‌en Sudán es una contribución sustancial para poner fin a la guerra".

Wadephul señaló que Alemania estaba dialogando con ambas partes beligerantes, pero que ninguna de ellas asistía a la conferencia porque no habían ⁠acordado un alto el fuego.

El Gobierno sudanés calificó el miércoles los planes de la conferencia como una injerencia "sorprendente e inaceptable" en sus asuntos internos y advirtió de que colaborar con grupos paramilitares socavaría la soberanía del Estado.

El Ministerio de Desarrollo de Alemania dijo antes de la conferencia que ampliaría ‌la ayuda a Sudán en 20 millones de euros este año, tras haber aportado 155,4 millones de euros a finales del año pasado.

Alemania tenía como objetivo reunir compromisos de financiación por al menos 1.000 millones de dólares, añadió Wadephul.

No ‌solo era una obligación ética garantizar que la población no pasara hambre, dijo, sino que también redundaba en interés de Alemania ‌evitar enfrentarse ⁠a una gran afluencia migratoria similar a la procedente de Oriente Medio en 2015/16, cuando ​la gente se vio obligada a huir.

(1 dólar = 0,8483 euros)

(Redacción de Miranda Murray; edición de Muralikumar Anantharaman, Linda Pasquini y Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)