El CDC de EEUU adopta las opiniones antivacunas de Kennedy en su renovado sitio web

Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, EEUU

20 nov (Reuters) -Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) reformularon en la noche del miércoles la sección sobre seguridad de las vacunas de su sitio web para alinearse con la opinión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, de que las vacunas infantiles causan autismo, contrarrestando así décadas de datos científicos que demuestran que son seguras.

El sitio web de la agencia de salud pública estadounidense se modificó para decir que "la afirmación 'las vacunas no causan autismo' no es una afirmación basada en pruebas, porque los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo".

Asimismo, añadió que las autoridades sanitarias han "ignorado" los estudios que apoyan la relación entre ambos.

Durante décadas, los CDC han respaldado el uso de vacunas infantiles, que salvan vidas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. El sitio web de los CDC afirmaba anteriormente que "los estudios demuestran que no existe relación entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista".

Desde que Kennedy, escéptico de las vacunas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumieron sus cargos, la agencia ha empezado a deshacer esa postura y ha dicho que volverá a examinar los datos.

La Organización Mundial de la Salud y otras agencias de salud de todo el mundo han dicho en repetidas ocasiones que la evidencia demuestra que las vacunas no causan autismo y se refirieron a declaraciones anteriores cuando se les preguntó sobre el cambio en el sitio web de los CDC el jueves.

"Existe una base sólida y amplia de pruebas que demuestran que las vacunas infantiles no causan autismo", dijo la agencia en un comunicado en septiembre. "Grandes estudios de alta calidad de muchos países han llegado a la misma conclusión. Los estudios originales que sugerían un vínculo eran defectuosos y han sido desacreditados".

Con información de Reuters