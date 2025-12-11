EEUU prepara la incautación de más petroleros cerca de Venezuela, dicen fuentes

Fuerzas estadounidenses se suben a un petrolero durante su captura por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación de uno esta semana, mientras eleva la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, dijeron el jueves seis fuentes familiarizadas con el asunto.

La incautación fue la primera interrupción de un cargamento o buque petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. La acción se da junto a una acumulación militar a gran escala de Estados Unidos en el sur del Caribe.

La incautación ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas que participan en el transporte de crudo venezolano, con muchos reconsiderando si zarpar de aguas venezolanas en los próximos días como estaba previsto, dijeron fuentes navieras.

Se esperan nuevas intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra buques que transportan petróleo venezolano y que también pueden haber transportado crudo de otros países objeto de sanciones de Washington, como Irán, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas debido a lo delicado del asunto.

La petrolera estatal PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. El Gobierno de Venezuela dijo esta semana que la incautación estadounidense constituía un "robo".

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según una de las personas familiarizadas con el asunto, Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros sancionados más que podrían ser incautados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Seguridad Nacional habían estado planeando las incautaciones durante meses, según dos de las personas.

Una reducción o detención de las exportaciones de petróleo, el principal generador de ingresos de Venezuela, pondría a prueba las finanzas del Gobierno de Maduro.

Con información de Reuters