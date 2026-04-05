Cómo una peligrosa misión de rescate de EEUU en Irán estuvo a punto de fracasar

Una imagen difundida en redes sociales parece mostrar los restos de un avión estadounidense en Irán

El rescate había tenido una precisión casi perfecta. Al amparo de la oscuridad, unos comandos estadounidenses se adentraron en Irán sin ser detectados, escalaron una cresta de más de 2.000 metros y pusieron a salvo a un especialista en armamento estadounidense que se había quedado ‌atrapado, trasladándolo a un punto de extracción secreto antes del amanecer ‌del domingo.

Entonces todo se detuvo.

Dos aviones MC-130 que habían transportado a parte de las aproximadamente 100 fuerzas de operaciones especiales a un terreno accidentado al sur de Teherán sufrieron una avería mecánica y no pudieron despegar, informó a Reuters un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

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De repente, los comandos de élite corrían el riesgo de quedarse atrapados tras las líneas enemigas.

Sus comandantes tomaron una decisión de alto riesgo, ordenando que más aviones volaran a Irán para evacuar al grupo en oleadas —una decisión que dejó a los comandos de élite esperando durante un par de tensas horas.

"Si hubo un momento de '¡maldita sea!', ese fue", dijo un funcionario, quien atribuyó a la rapidez en la toma de decisiones el haber salvado la situación. Al funcionario, junto con otras personas que hablaron con Reuters ​para este reportaje, se le concedió el anonimato ⁠para que pudiera hablar con franqueza sobre la operación.

La apuesta funcionó. La fuerza de rescate fue retirada por etapas, y las tropas estadounidenses destruyeron los ‌MC-130 averiados y cuatro helicópteros adicionales dentro de Irán en lugar de arriesgarse a dejar atrás equipo sensible.

El Pentágono no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios.

El éxito de la evacuación puso fin a uno ⁠de los episodios más peligrosos del conflicto, que ya duraba cinco semanas, evitando lo que podría haber sido una pérdida catastrófica de vidas estadounidenses y aliviando una crisis creciente para el presidente Donald Trump, que sopesa si intensificar una guerra que ya ha causado miles de muertos.

EL PILOTO SE ESCONDIÓ Y ESTABLECIÓ CONTACTO

El ⁠especialista en armamento estadounidense rescatado era el segundo de los dos tripulantes de un caza F-15E Strike Eagle que, según Irán, había sido ​derribado el viernes por sus defensas aéreas. El funcionario estadounidense dijo que el avión sobrevolaba la provincia de Isfahán ‌cuando fue derribado y que los dos pilotos se eyectaron por separado. ‌El piloto fue rescatado, mientras que el segundo tripulante permaneció en Irán.

Las tripulaciones aéreas estadounidenses están entrenadas en técnicas de Supervivencia, Evasión, Resistencia y ⁠Escape (SERE) en caso de ser derribadas tras las líneas enemigas, pero pocos hablan persa con fluidez y se enfrentan al reto de permanecer ocultos mientras buscan rescate.

Una fuente estadounidense familiarizada con algunos de los detalles operativos dijo que el oficial estadounidense, del que Trump afirmó que tenía el rango de coronel, se torció el tobillo y se escondió en una grieta en la cima de una colina.

El funcionario dijo que el aviador estableció posteriormente contacto con el Ejército estadounidense y se ​identificó, un paso fundamental para ‌garantizar que las fuerzas de rescate no cayeran en una trampa.

La CIA había llevado a cabo una campaña de engaño anteriormente, con la esperanza de confundir a Teherán difundiendo información dentro de Irán de que las fuerzas estadounidenses ya habían localizado al aviador desaparecido y lo estaban trasladando antes de que se llevara a cabo la operación, afirmó un funcionario de alto rango de la Administración Trump.

Pero el Ejército estadounidense tomó medidas adicionales, interfiriendo los dispositivos electrónicos y bombardeando carreteras clave alrededor de la zona para impedir que la gente se acercara, ⁠según la fuente estadounidense familiarizada con la planificación.

La fuente dijo a Reuters que las aeronaves enviadas finalmente para evacuar al piloto y a las fuerzas de rescate eran aviones turbohélice mucho más pequeños, capaces de aterrizar en aeródromos reducidos y relativamente ligeros.

Durante toda la operación, la Casa Blanca, el Pentágono y el Mando Central del Ejército estadounidense mantuvieron un silencio inusual. Trump estuvo tan relativamente callado que un periodista local fue a comprobar si se encontraba en el Hospital Walter Reed.

Una vez completada la misión, Trump se mostró triunfante.

"En las últimas horas, el Ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos", dijo Trump en un comunicado, añadiendo que el piloto estaba herido, pero que "se recuperará sin problemas".

AVIÓN ESTADOUNIDENSE DERRIBADO

La operación de búsqueda inicial se topó ‌con una feroz resistencia por parte de Irán cuando comenzó el viernes, tras el rescate inicial del piloto del F-15.

Reuters informó el viernes que dos helicópteros Black Hawk que participaban en la búsqueda fueron alcanzados por fuego iraní, pero lograron escapar del espacio aéreo iraní.

En un incidente separado, un piloto se eyectó de un avión de combate A-10 Warthog después de que este fue alcanzado sobre Kuwait y se estrelló, informaron las autoridades, aunque no estaba claro el alcance de las lesiones de la tripulación.

El conflicto ha causado la muerte de 13 militares estadounidenses y más de 300 heridos, según el Mando Central de Estados Unidos. Ningún soldado estadounidense ha sido ‌hecho prisionero por Irán.

Aunque Trump ha intentado en repetidas ocasiones presentar al Ejército iraní como un ejército en ruinas, su capacidad para alcanzar repetidamente aviones estadounidenses es significativa, según los expertos militares.

El comando militar conjunto iraní Khatam al-Anbiya dijo el sábado que el ejército utilizó el viernes un nuevo sistema de defensa aérea para atacar un caza estadounidense.

Reuters informó ‌por primera vez de que los ⁠servicios de inteligencia estadounidenses revelaban que Irán conserva una gran capacidad en materia de misiles y drones.

Hasta hace poco más de una semana, Estados Unidos solo podía determinar con certeza que había destruido alrededor de un tercio del arsenal de misiles de Irán.

La ​situación de aproximadamente otro tercio era menos clara, pero los bombardeos probablemente dañaron, destruyeron o enterraron esos misiles en túneles y búnkeres subterráneos, según fuentes de Reuters.

Con aire de alivio tras el exitoso rescate, Trump utilizó un lenguaje duro el domingo para amenazar a Teherán si no reabría el estrecho de Ormuz para el flujo de petróleo, vital para la economía mundial.

Con información de Reuters