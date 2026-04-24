EEUU y la UE firmarán el viernes un acuerdo preliminar de colaboración sobre minerales críticos

FOTO DE ARCHIVO. Un guardia de seguridad camina cerca de banderas de la UE y EEUU, antes de la cumbre UE-EEUU, en Bruselas, Bélgica

Estados Unidos y la Unión Europea firmarán el viernes un memorando de ‌entendimiento para establecer ‌una alianza en materia de minerales críticos, dijo el Departamento de Estado a última hora del jueves.

• El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunirán el ​viernes y participarán ⁠en la ceremonia de firma, añadió el ‌departamento.

• Estados Unidos lleva tiempo tratando ⁠de conseguir acceso a reservas ⁠de minerales críticos, especialmente a las cadenas de suministro de tierras raras, que actualmente están dominadas ⁠por empresas chinas.

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• Sefcovic dijo a finales ​de marzo que mantuvo una reunión "muy ‌positiva" con el representante ‌comercial de EEUU, Jamieson Greer, en la ⁠que debatieron sobre los minerales críticos y los aranceles.

• Washington ha instado a sus aliados a pagar más por los minerales críticos ​procedentes de ‌fuera de China. Greer ha declarado anteriormente que es necesario establecer algún tipo de mecanismo de precios para los minerales de tierras raras.

• Bloomberg informó a principios ⁠de este mes de que la UE y Washington estaban a punto de alcanzar un acuerdo para coordinarse en la producción y el abastecimiento de minerales críticos. El posible acuerdo incluiría incentivos, como garantías de precios mínimos, que podrían favorecer a ‌los proveedores no chinos.

• Estados Unidos es el mayor socio comercial de la UE, y las exportaciones de la UE a EEUU alcanzaron la cifra récord de 555.000 millones de euros (648.520 millones ‌de dólares) en 2025.

• El presidente Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración con la ‌UE y los ⁠aliados de la OTAN por no involucrarse directamente para ayudar a EEUU ​en su guerra contra Irán.

(1 dólar = 0,8558 euros)

Con información de Reuters