EEUU y la UE firmarán el viernes un acuerdo preliminar de colaboración sobre minerales críticos

Estados Unidos y la Unión Europea firmarán el viernes un memorando de entendimiento para establecer una alianza en materia de minerales críticos, dijo el Departamento de Estado a última hora del jueves.
• El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunirán el viernes y participarán en la ceremonia de firma, añadió el departamento.
• Estados Unidos lleva tiempo tratando de conseguir acceso a reservas de minerales críticos, especialmente a las cadenas de suministro de tierras raras, que actualmente están dominadas por empresas chinas.
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• Sefcovic dijo a finales de marzo que mantuvo una reunión "muy positiva" con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, en la que debatieron sobre los minerales críticos y los aranceles.
• Washington ha instado a sus aliados a pagar más por los minerales críticos procedentes de fuera de China. Greer ha declarado anteriormente que es necesario establecer algún tipo de mecanismo de precios para los minerales de tierras raras.
• Bloomberg informó a principios de este mes de que la UE y Washington estaban a punto de alcanzar un acuerdo para coordinarse en la producción y el abastecimiento de minerales críticos. El posible acuerdo incluiría incentivos, como garantías de precios mínimos, que podrían favorecer a los proveedores no chinos.
• Estados Unidos es el mayor socio comercial de la UE, y las exportaciones de la UE a EEUU alcanzaron la cifra récord de 555.000 millones de euros (648.520 millones de dólares) en 2025.
• El presidente Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración con la UE y los aliados de la OTAN por no involucrarse directamente para ayudar a EEUU en su guerra contra Irán.
(1 dólar = 0,8558 euros)
Con información de Reuters