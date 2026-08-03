EEUU sacude los mercados de divisas con una inusual compra de yenes mediante la venta de euros

Japón confirma una intervención conjunta con Estados Unidos en materia de yenes.

Los operadores, que se enfrentan a una acción coordinada entre Estados Unidos y Japón —algo ya de por ‌sí poco habitual— para apuntalar ‌el débil yen, también están asimilando otra dinámica inusual: la venta de euros por parte de Washington.

Japón confirmó el lunes que el viernes había llevado a cabo una intervención de compra de yenes junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, en lugar de comprar yenes y vender dólares, ​dos fuentes del ⁠mercado indicaron a Reuters que el Tesoro había comprado yenes ‌a cambio de euros, lo que confirma una ⁠información previa publicada por el Financial ⁠Times.

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Los analistas de HSBC dijeron que se trataba de "una medida muy inusual, quizá sin precedentes".

Es probable que la medida refleje el ⁠deseo de las autoridades estadounidenses de ayudar a Japón ​a fortalecer el yen, pero sin dar ‌pie a la percepción de que ‌Washington quiere un dólar más débil —lo que solo complicaría ⁠los esfuerzos por frenar una inflación superior al objetivo—, añadieron los analistas de divisas.

"Dado que, en estos momentos, Estados Unidos tiene una inflación sobre el objetivo, un dólar más débil ​no es ‌lo mejor para ellos", dijo Lee Hardman, analista senior de divisas de MUFG.

Un repunte de la inflación provocado por un dólar más débil en general podría dar a una Reserva Federal dividida más motivos para subir ⁠las tasas de interés en Estados Unidos.

El Ministerio de Finanzas de Japón también intervino en los mercados el jueves y, además de la acción del viernes, el lunes hubo nuevas fluctuaciones bruscas que podrían haber estado motivadas por una intervención.

El yen, que cotiza en torno a los 157 por dólar, se ha recuperado de los ‌mínimos de 40 años cercanos a los 164. Se apreció casi un 4% la semana pasada, su mayor subida semanal en dos años.

"La elección de la divisa de intervención por parte del Tesoro de Estados Unidos evita, en nuestra opinión, dar a entender ‌un deseo de debilidad generalizada del dólar, limitando la operación exclusivamente al yen", señalaron los analistas de Barclays en una nota.

El euro ha ‌caído desde un ⁠máximo de 187,4 yenes el jueves a situarse brevemente en menos de 180 el lunes, lo ​que supone una variación de más del 4%.

Con información de Reuters