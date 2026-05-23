EEUU e Irán informan de avances en negociaciones para poner fin a guerra, miran a próximos días

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, visita Irán

Por Michael Martina, Jana Choukeir y ​Eman Abouhassira

NUEVA DELHI/DUBÁI, 23 mayo (Reuters) - Irán, Estados Unidos y Pakistán, en su calidad de mediador, dijeron el sábado que se habían logrado avances en las negociaciones para poner fin ‌a casi tres meses de guerra.

Teherán ‌se centra en ultimar un memorando de entendimiento, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní después de que el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, se reunieron con Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán.

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Munir también se reunió con el presidente Masoud Pezeshkian antes de abandonar Teherán, informaron los medios estatales iraníes. El Ejército pakistaní afirmó que las negociaciones de las últimas 24 horas habían dado lugar a avances "alentadores" hacia un acuerdo ​definitivo.

El secretario de Estado de ⁠Estados Unidos, Marco Rubio, que se encuentra de visita en la India, también dijo que ‌se habían logrado algunos avances en relación con Irán y que Estados ⁠Unidos podría tener "algo que decir" al respecto en los próximos ⁠días.

"Se han logrado algunos avances, se ha avanzado algo; incluso mientras les hablo ahora mismo, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o ⁠dentro de un par de días, tengamos algo que decir", comentó Rubio a los ​periodistas en Nueva Delhi.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail ‌Baghaei, añadió: "La tendencia esta semana ha sido hacia ‌una reducción de las disputas, pero aún hay cuestiones que deben discutirse a través ⁠de mediadores. Tendremos que esperar y ver cómo evoluciona la situación en los próximos tres o cuatro días".

EEUU E IRÁN REITERAN SUS POSICIONES

La iniciativa de mediación de Pakistán tiene como objetivo reducir las diferencias entre Irán y Estados Unidos tras semanas de conflicto que han dejado la vital vía ​marítima del estrecho ‌de Ormuz cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo, a pesar de un tenso alto el fuego, lo que ha trastornado los mercados energéticos mundiales.

Según se informa, las conversaciones se centraron en un documento de 14 puntos propuesto por Irán, que este país considera el marco principal para las discusiones, y en los mensajes ⁠intercambiados entre ambas partes.

Baghaei afirmó que la cuestión del bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní era importante, pero que su prioridad era poner fin a la amenaza de nuevos ataques estadounidenses y al conflicto en curso en el Líbano, donde militantes de Hezbolá, aliados de Irán, luchan contra las tropas israelíes que han avanzado hacia el sur del país.

Rubio repitió las exigencias de Trump: "Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben estar abiertos sin peajes. Deben entregar su uranio enriquecido".

Qalibaf dijo que Irán defendería sus "derechos ‌legítimos", tanto en el campo de batalla como a través de la diplomacia, pero añadió que no podía confiar en "una parte que carece por completo de honestidad", una acusación que Irán ha formulado en varias ocasiones anteriormente.

Afirmó que las fuerzas armadas de Irán habían reconstruido sus capacidades durante el alto el fuego y que, si Estados Unidos "reanuda estúpidamente la guerra", las consecuencias serían "más contundentes y amargas" que ‌al inicio del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por el impacto de la guerra en los precios de la energía para los consumidores estadounidenses, dijo el viernes que ‌no asistiría a la ⁠boda de su hijo este fin de semana, citando a Irán entre las razones por las que tenía previsto quedarse en Washington.

A pesar de semanas de ​conflicto, Irán ha conservado sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas, así como sus capacidades en materia de misiles, drones y grupos proxy, que Estados Unidos e Israel afirman querer frenar.

(Información adicional de Jana Choukeir; edición de Philippa Fletcher y Kevin Liffey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)