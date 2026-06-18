EEUU e Irán firman un acuerdo de alto el fuego, pero Trump dice que podría reanudar los ataques

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer camina por una calle de Teherán, Irán

Estados ​Unidos e Irán hicieron público el miércoles el texto de un acuerdo provisional que sus presidentes han firmado para poner fin a su conflicto, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con reanudar los ataques y acabar con la vida de funcionarios iraníes si estos no cumplían sus compromisos.

Trump, que asistía a la cumbre del G7 junto a otros líderes ‌en Francia, también se retractó de al menos uno de los argumentos que ‌había esgrimido inicialmente para atacar a Irán, al afirmar que sería "injusto" que Teherán no dispusiera de misiles balísticos, tras haber prometido anteriormente destruirlos.

"Les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo si violan el acuerdo", dijo Trump refiriéndose a Irán en una rueda de prensa. "No quiero que lo hagan. Quiero que respeten el acuerdo". También calificó a los iraníes de "gente inteligente", mientras los negociadores estadounidenses e iraníes trabajan en una tregua permanente durante los próximos 60 días, que, según Trump, espera que marque el comienzo de la paz en Oriente Medio y reduzca los precios del petróleo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Anteriormente, había declarado: "Si no me gusta, si no se comportan, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿de acuerdo?".

Los líderes iraníes no se pronunciaron sobre las nuevas amenazas mientras celebraban el momento, y publicaron fotografías de lo que se cree que es el primer acuerdo firmado por un presidente estadounidense y uno iraní desde la fundación de la República Islámica en 1979.

"Todo lo que pretendíamos conseguir mediante la acción militar, ​lo hemos obtenido con creces a través de la ⁠negociación; ni siquiera es comparable", declaró el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, a la televisión estatal sobre el acuerdo, que incluye el desbloqueo de miles de millones de dólares en activos ‌iraníes.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, asesinando el primer día al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 ⁠años, y a varios mandos militares. La situación se convirtió rápidamente en un conflicto regional que ha causado la ⁠muerte de más de 7.000 personas, principalmente en Irán y Líbano; ha disparado los precios de la energía; ha reavivado las presiones inflacionistas y ha suscitado temores sobre una grave crisis de abastecimiento alimentario en los países en desarrollo.

El acuerdo de 14 puntos prorroga otros 60 días el alto el fuego anunciado en abril, incluso en Líbano, para permitir que ambas partes negocien una tregua definitiva. ⁠Tanto Trump como el presidente iraní, Masud Pezeshkian, han firmado digitalmente el memorándum en inglés y farsi, según han informado funcionarios estadounidenses e iraníes, y el Ministerio de Asuntos ​Exteriores de Irán ha afirmado que el acuerdo ya estaba en vigor desde el miércoles.

Trump firmó el acuerdo justo antes de una gran cena ‌con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, lugar donde se firmó ‌el tratado homónimo que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial.

LOS LÍDERES DEL G7 ACOGEN CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO CON IRÁN

El memorándum incluye el cese inmediato de la ⁠guerra en todos los frentes, incluido Líbano; la reanudación total del tráfico marítimo "sin recargos" en el estrecho de Ormuz; el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes; la suspensión de las sanciones de EEUU contra Irán; el desbloqueo de sus activos; y un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de la República Islámica tras la guerra.

Los precios del petróleo volvieron a caer el miércoles ante las perspectivas de reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha y vital vía navegable entre Irán y Omán, con los futuros del crudo Brent por debajo de los 80 dólares, su nivel más bajo ​desde el inicio de la ‌guerra. Posteriormente recuperaron más del 1%, después de que Trump amenazara con una reanudación de la violencia.

Irán también se compromete a no fabricar armas nucleares, reafirmando una promesa que lleva décadas manteniendo. Asimismo, ha aceptado la "dilución in situ" de sus reservas de uranio enriquecido bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque Trump quería sacarlas del país, algo que Irán ha rechazado.

A pesar de su retórica combativa, Trump parece haber logrado muy poco de lo que dijo que quería al entrar en guerra, mientras que Irán parece mucho más cerca de un alivio de las sanciones por valor de miles de millones de dólares que antes de ser atacado.

El Gobierno teocrático de Irán sigue ⁠en pie, no ha entregado sus reservas de uranio altamente enriquecido, no se han destruido sus capacidades en materia de misiles balísticos y no ha puesto fin a su apoyo a milicias antiisraelíes como Hezbolá en Líbano.

Trump se retractó de su promesa de febrero de destruir todos los misiles de Irán y "arrasar su industria de misiles".

"Lo que digo es que, si otros países los tienen, es un poco injusto que ellos no tengan algunos", dijo Trump a los periodistas en París tras abandonar la cumbre.

Los líderes del G7 elogiaron el acuerdo en su cumbre, celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Bains, a una hora en coche a orillas del lago Lemán, desde donde, según Estados Unidos, estaba previsto que se celebrara el viernes, al otro lado de la frontera suiza, una ceremonia oficial de firma del acuerdo entre EEUU e Irán.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, puso esto en duda y declaró a la cadena de noticias IRIB que, dado que los dos presidentes ya habían firmado, "no se celebrará ninguna ceremonia de firma ‌en Suiza".

Los líderes europeos comparten las preocupaciones de Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán, pero nunca respaldaron su decisión de ir a la guerra sin la autorización de las Naciones Unidas, y les preocupa que Irán haya ganado influencia al resistir la ofensiva de la superpotencia y afirmar su control sobre el estrecho.

Los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Italia, Canadá y Estados Unidos exigieron en un comunicado conjunto un alto el fuego inmediato en Líbano, donde el memorándum insta a poner fin a las hostilidades entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que han causado la muerte de miles de personas y han desplazado a más de un millón.

Los combates en la zona han remitido, pero no han cesado desde que se alcanzó el acuerdo el domingo, e Israel —que no formó parte de las ‌negociaciones y cuyo ejército ocupa el sur de Líbano— afirma que se reserva el derecho a utilizar la fuerza.

TRUMP REPROCHA A NETANYAHU

Trump reprendió el miércoles con suavidad al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —quien ha distanciado a Israel del acuerdo entre EEUU e Irán— por sus tácticas en Líbano contra Hezbolá. Ambos han chocado en repetidas ocasiones por la negativa de Israel a moderar su persecución de Hezbolá en Líbano, donde el cese de las ‌hostilidades es una exigencia clave de Irán.

"Netanyahu es ⁠un buen hombre, aunque a veces se deja llevar un poco por la emoción", declaró Trump a los periodistas. "Tenemos una pequeña discrepancia sobre Líbano. Yo le digo: 'Puedes actuar con un poco más de tacto, Bibi'", afirmó, utilizando el apodo de Netanyahu. "No hace falta derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en ​él".

Los medios estatales libaneses informaron de nuevos ataques aéreos y fuego de artillería israelíes en varias localidades del sur durante el miércoles. Fuentes de seguridad libanesas indicaron que Hezbolá también había lanzado dos ataques con drones contra las fuerzas israelíes en el sur. El grupo no reivindicó públicamente los ataques.

Israel informó posteriormente de que cinco de sus soldados habían resultado heridos en dos ataques con drones de Hezbolá en el sur de Líbano.

Con información de Reuters