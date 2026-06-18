EEUU aumenta recompensa por "El Porky" y otro líder de la MS-13 en Honduras a $15 millones

Presuntos miembros de la pandilla MS-13 comparecen ante el tribunal, en Ciudad de Guatemala.

​El Departamento de Estado estadounidense incrementó hasta 15 millones de dólares ‌las recompensas por ‌informaciones que conduzcan al arresto de dos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, incluido su cabecilla "El Porky", informó la entidad el jueves.

En un comunicado, la Oficina de Asuntos Internacionales ​de Narcóticos ⁠y Aplicación de la Ley (INL, por ‌sus siglas en inglés) informó ⁠que ofrece hasta 10 ⁠millones de dólares por datos sobre Yulan Adonay Archaga Carías, alias "El Porky", y ⁠hasta cinco millones de dólares por ​información sobre Víctor Eduardo ‌Morales Zelaya, alias "El Cuervo". La ‌MS-13 es una pandilla criminal transnacional ⁠originada en Los Ángeles y fuertemente arraigada en Centroamérica. Diversos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, la ​han designado ‌formalmente como una "organización terrorista" debido a sus métodos violentos, extorsión y narcotráfico.

Archaga, quien permanece prófugo desde 2020 y figura en la ⁠lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, es considerado el máximo líder de la MS-13 en Honduras. Morales también es un miembro de alto rango de la pandilla en el país centroamericano. ‌Las autoridades estadounidenses los acusan de dirigir actividades criminales como narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos, además de la importación de cocaína ‌hacia Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogó el año pasado como ‌grupo terrorista ⁠a la Mara Salvatrucha, así como a los principales cárteles ​mexicanos de la droga y a la organización venezolana Tren de Aragua.

Con información de Reuters