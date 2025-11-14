Quintela asegura el funcionamiento de las escuelas riojanas y refuerza su compromiso con la educación de calidad

Desde la Secretaría General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de La Rioja aseguraron que, a través del subsidio provincial, el gobernador Ricardo Quintela garantiza el acceso a la educación en establecimiento públicos y privados, en un compromiso con la mejora en infraestructura educativa a nivel regional.

Fernanda Huser, la encargada del SADOP provincial, explicó que los aportes van desde el 100% en el caso de los establecimientos confesionales hasta alrededor del 40% en las instituciones no confesionales, lo que confirma que todo el sistema de enseñanza de gestión privada depende en parte de fondos públicos.

Huser señaló que las denominadas “escuelas privadas” son, en rigor, Escuelas Públicas de Gestión Privada, dado que todas reciben asistencia económica para el pago de salarios docentes. “En La Rioja todos reciben recursos en mayor o menor medida, y el decreto vigente no establece un porcentaje fijo. Las confesionales católicas, por ejemplo, tienen el 100% de los sueldos cubiertos por el Estado”, explicó la dirigente en comunicación con medios locales.

Frente a la reciente desregulación de cuotas escolares impulsada a nivel nacional, que habilita a las instituciones privadas a modificar los aranceles sin control estatal, la representante de SADOP expresó preocupación y destacó la necesidad de una ley provincial que regule los aportes y establezca parámetros claros de rendición.

En ese sentido, informó que se encuentra avanzado un proyecto consensuado entre el sindicato, la Asociación de Escuelas Privadas y el Ministerio de Educación provincial. La iniciativa no fija límites a las cuotas, pero sí busca vincular los aportes estatales con los valores que cobran las instituciones.

Además, el proyecto incluye aspectos edilicios y plazos de adecuación para los establecimientos, junto con la equiparación salarial de los docentes del sector con los de la educación pública. “Las confesionales, que concentran la mayor matrícula, son las que actualmente tienen el 100% de los salarios cubiertos por el gobierno provincial”, concluyó Huser.

La provincia generó nuevos programas educativos para los jóvenes

Tras un proceso de diálogo territorial que se desarrollará hasta fin de año, la implementación comenzará en 2026 en escuelas vinculadas a sectores estratégicos, como la minería. “Todo el desarrollo técnico de nuestras escuelas estará ligado a procesos que den valor agregado a la producción provincial”, explicó Martínez.

El plan prevé además fortalecer la articulación entre los niveles inicial, primario, secundario, superior y universitario, para que los egresados lleguen a la universidad con mejores competencias. “Las juventudes necesitan respuestas y espacios de desarrollo. La escuela es clave para promover valores, identidad y un futuro con más oportunidades”, concluyó el ministro.