Desde Formosa refuerzan su compromiso con la educación: "Es el nuevo rostro de la justicia social"

En el marco del Día de los Trabajadores de la Educación Argentina, que se conmemora cada 23 de mayo, el secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Luis Branchi, afirmó que en la provincia “está garantizado el derecho a la educación de todo el pueblo” y que “es una de las que mejor está en los derechos de los trabajadores”.

En declaraciones al portal Agenfor, Branchi destacó que esta realidad es posible gracias a una “decisión política del gobernador Gildo Insfrán, quien sostiene que la educación es el nuevo rostro de la justicia social”. Subrayó que el reconocimiento y respeto a la docencia son una constante en la provincia y que “esto se refleja en los resultados del trabajo de los compañeros en las aulas”, haciendo alusión al primer lugar que alcanzó Formosa en las Pruebas Aprender 2024.

“En nuestra provincia, se brinda el acceso a la educación a todo el pueblo”, reafirmó el dirigente gremial, destacando la tarea de los docentes formoseños en cada rincón del territorio.

Consultado sobre el Decreto 341/2025 del presidente Javier Milei, que elimina la participación del Estado nacional en las paritarias docentes, Branchi fue contundente: “Esto va contra los derechos de los trabajadores y provoca mucha angustia”. En ese sentido, advirtió que “el Gobierno nacional quiere destruir los derechos de los trabajadores” y llamó a “no permitir que los atropellen”.

Insfrán destacó los resultados de las Pruebas Aprender

Durante la mañana del miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación de la Escuela Primaria N°460 "Misión del Timbó" y Jardín de Infantes N°41. En este marco, brindó un discurso en el que destacó el modelo educacional de la provincia, el cual consiguió notables resultados en las recientes Pruebas Aprender.

"Que alegría el mostrarle a todos los argentinos que alumnos de estas escuelas han sido los que llevaron en alto la bandera del formoseño en el área de educación, ya que han sido protagonistas de las Pruebas Aprender", comenzó en su discurso el formoseño. Bajo esta línea, se diferenció del modelo educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): "Si de injusticia social hablamos, hablemos de CABA. Ahí el pobre es pobre y no tiene la igualdad de oportunidades de pagar una cuota porque los colegios son privados".

En ese marco, destacó que en la provincia no ocurre eso, porque enaltecen la bandera de la justicia social, "que es nada menos la igualdad de oportunidades". Y agregó: "¿Cómo pueden hablar de meritocracia ellos si uno no tiene nada y el otro tiene todo? Primero hay que hacer justicia social. No hay libertad sin justicia social".

Frente a los cuestionamientos sobre los resultados que obtuvo la provincia, Insfrán subrayó que "estas pruebas se hacen en todos los sistemas y en todos los lugares", por lo que no es sostenible el argumento de que desde la gestión provincial seleccionaron "a los chicos de las escuelas para las pruebas".