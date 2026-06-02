Drones y misiles rusos dejan 10 muertos en un ataque a gran escala contra Ucrania

Una explosión ilumina el cielo durante un ataque con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania

Drones y misiles rusos ​bombardearon ciudades ucranianas como Kiev y Dnipró en la madrugada del martes, causando la muerte de al menos 10 personas e hiriendo a otras 100, según informaron las autoridades, tras varios días de advertencias sobre los ‌planes de Moscú de lanzar un ataque ‌a gran escala.

Rusia ha atacado el suministro eléctrico y las infraestructuras de Ucrania en una guerra que ya dura más de cuatro años, mientras que Ucrania ha intensificado este año los ataques contra instalaciones petroleras rusas. Ambas partes niegan que sus ataques tengan como objetivo a la población civil.

La semana pasada, el Kremlin advirtió de que tenía la intención de lanzar "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev en respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada por Rusia, que causó 21 muertos. Ucrania negó el ataque.

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Las fotografías mostraban grandes ​explosiones y columnas de humo ⁠elevándose sobre los rascacielos de Kiev, donde los ataques nocturnos causaron cuatro muertos y 58 heridos, entre ellos niños, ‌según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

"No podíamos entender lo que estaba pasando, ¿algún tipo ⁠de apocalipsis?", dijo Olha Mudra, en declaraciones en el lugar de ⁠uno de los ataques, acompañada de su hija Natalia, de seis años.

"Todo estaba cubierto (de escombros), todo envuelto en humo, no se veía nada", añadió frente a un edificio residencial destruido y vehículos dañados.

Un presunto impacto de misil en un edificio ⁠de apartamentos de 24 plantas provocó un derrumbe, dejando probablemente a personas atrapadas bajo los escombros, añadió ​Klitschko, mientras que un bloque de apartamentos de nueve plantas fue uno de los ‌edificios incendiados por los presuntos restos del misil.

"En el ‌distrito de Obolon, los coches están ardiendo tras ser alcanzados por restos de misiles caídos", dijo Klitschko. "También hay ⁠incendios en dos lugares en zonas abiertas, incluido uno cerca de una guardería."

Miles de personas en busca de refugio se agolparon en el metro de Kiev a primera hora del martes, según testigos, algunas cargando con sus pertenencias y colchones, mientras se escuchaba el sonido de los sistemas de defensa repeliendo los ataques rusos.

Hubo más explosiones en la capital ​tras el amanecer, según ‌un testigo de Reuters.

ADVERTENCIAS DE UN ATAQUE A GRAN ESCALA

Seis personas murieron y 36 resultaron heridas en un ataque con misiles y drones contra la ciudad de Dnipró, en el sureste del país, y sus alrededores, según informó el gobernador regional, Oleksandr Hanzha, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Todos los heridos se encontraban estables en el hospital, añadió, publicando imágenes de edificios residenciales destruidos, vehículos ⁠calcinados y un parque infantil dañado.

Las alertas de ataque aéreo sonaron en gran parte del país a primera hora del martes, tras las advertencias del presidente ucraniano Volodímir Zelenski el día anterior sobre un posible ataque de gran envergadura.

"Las alertas de los servicios de inteligencia sobre ataques rusos siguen vigentes. Es posible un ataque masivo. Lo han preparado", dijo Zelenski en su discurso nocturno por vídeo.

"Nuestros defensores están preparados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la medida de lo posible con los suministros de que disponemos actualmente".

En la región nororiental ucraniana de Járkov, había un niño entre las ‌10 personas heridas en ataques con drones y misiles, según informó el alcalde Ihor Terejov en Telegram.

Las regiones rusas también fueron objeto de ataques. La refinería de petróleo de Ilsky, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, se incendió tras un ataque con drones, según informaron las autoridades locales el martes a través de Telegram.

En la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, un niño de 11 años resultó herido después de que un dron ucraniano impactara en una ‌vivienda, según informaron las autoridades locales en Telegram.

Rusia derribó un total de 148 drones ucranianos durante la noche, según informaron las agencias de noticias rusas, basándose en la información del Ministerio de Defensa.

Los sistemas de defensa aérea también repelieron ataques con drones sobre ‌Sebastopol, una base de la ⁠flota naval rusa, en la Crimea ocupada por Rusia, según informaron las autoridades locales.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente todas las informaciones.

La guerra de Ucrania continúa desde que Rusia ​lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022. Los esfuerzos para ponerle fin han avanzado poco, ya que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se ha centrado en los conflictos de Oriente Medio.

Con información de Reuters