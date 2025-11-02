La Rioja recibirá a los líderes de tiro de todo el país en el ProDeTiro y el Campus Nacional

La pasión por el tiro deportivo volvió a concentrarse en La Rioja con la realización de la tercera edición del Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil (ProDeTiro). El encuentro, organizado por la Federación Argentina de Tiro junto a la AICACYP, reunió a jóvenes deportistas de distintas provincias en el polígono del Tiro Federal La Rioja, donde durante varios días participaron de competencias, entrenamientos y actividades de formación. La iniciativa busca impulsar el desarrollo del deporte, promover el intercambio entre atletas y entrenadores, y fortalecer el crecimiento del deporte en todo el país.

El secretario del Tiro Federal La Rioja, Gustavo Feier, destacó la importancia del evento como una oportunidad para impulsar el alto rendimiento deportivo y fortalecer el crecimiento del tiro entre las nuevas generaciones. “Una vez más, La Rioja se convierte en sede de una actividad de jerarquía, con la presencia de destacados tiradores y entrenadores de todo el país”, expresó el dirigente en medios locales.

El programa, impulsado por la Federación Argentina de Tiro (FAT) y AICACYP, con el apoyo de Apolo, la fábrica de balines más importante del país, fue diseñado para detectar talentos y promover la formación técnica de jóvenes tiradores en todo el territorio nacional.

El equipo riojano estuvo integrado por Azúl Verón (rifle de aire), Santiago Lemann (pistola de aire), Jazmín Lee (rifle de quiebre) y Joaquín Quevedo. Todos ellos representaron a la provincia en esta competencia federal, que se desarrolló en categorías Sub-14 y Sub-16, con modalidades como rifle olímpico, pistola olímpica y rifle de quiebre.

Además de la competencia, el evento incluyó un Campus exclusivo de alto rendimiento, que se desarrolló los días jueves 30 y viernes 31. Durante estas jornadas, los participantes recibieron capacitaciones y charlas técnicas de alto nivel, a cargo de profesionales del deporte de élite argentino.

Feier destacó que la experiencia fue una oportunidad para que los jóvenes “no solo compitieran, sino también aprendieran, crecieran y fortalecieran su vínculo con el deporte”.

El programa fue diseñado para impulsar el alto rendimiento en el tiro deportivo de los más jóvenes, se extendió por todo el país y culminó en un Campus de tres días y una Final Nacional en el Tiro Federal La Rioja. Los participantes, divididos en las categorías Sub-14 y Sub-16, compitieron en diferentes modalidades de tiro, incluyendo rifle olímpico, pistola olímpica y rifle de quiebre.

Qué es el ProDeTiro

El Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil, conocido como Prodetiro, es una iniciativa argentina destinada a fomentar y desarrollar el alto rendimiento en jóvenes practicantes del tiro deportivo.

Este programa es clave porque ofrece un camino concreto, desde edades tempranas, para que el talento juvenil en el tiro deportivo se identifique, se acompañe y se desarrolle. Ayuda a fortalecer el deporte federado, mejorar el nivel competitivo de Argentina y brindar oportunidades formativas a jóvenes de distintas regiones.