Orgullo riojano: Matías Montenegro brilló en Brasil y se consagró campeón iberoamericano y latinoamericano de BMX

El motociclista riojano Matías Montenegro se consagró campeón iberoamericano y de la Copa Latinoamericana de BMX durante la doble fecha final del certamen, disputada en Río de Janeiro, Brasil.



La competencia incluyó la quinta fecha (Iberoamericano) realizada el sábado, y la sexta fecha de la Copa Latina, el domingo, en las que Montenegro tuvo un fin de semana perfecto: se impuso en ambas pruebas y se coronó por la sumatoria de puntos de las seis fechas del torneo.

El inicio de la competencia

El deportista riojano compitió en la categoría Varones de 30 a 34 años, y superó al santiagueño Hernán Santillán, quien se ubicó segundo, y al brasileño Dalton Dos Santos, que terminó tercero, en la que se consolidó su liderazgo en la competencia. Asimismo, el domingo ganó la fecha de la Copa Latina, y quedó en el primer puesto de la clasificación general tras las tres fechas disputadas en Brasil, Chile y Argentina.

Su carrera en el 2025

Montenegro corona un año excepcional, marcado por diversos logros. El pasado 31 de julio se consagró campeón mundial en la categoría Men 30-34 años del Campeonato Mundial de BMX Racing UCI 2025, realizado en Copenhague, Dinamarca. En aquella competencia, el ciclista riojano dominó desde las rondas iniciales: ganó las tres mangas de la primera ronda, los cuartos de final y la semifinal. En la final registró un tiempo de 34,262 segundos, superando al mexicano Christopher Mireles Suazo (34,335) y al argentino Hernán Santillán.

Tras la coronación en Brasil, Montenegro manifestó su satisfacción en redes sociales: “Fueron las fechas donde me tocó competir en esta copa, en una categoría que está a nivel mundial sin dudas. Cumplí otro gran objetivo que tenía para este año y estoy muy contento y agradecido por eso”.

Y agregó: “Muchas gracias a todas las personas que me empujan para que hoy pueda llevarme otro título para Argentina y La Rioja. En especial, agradecido con mi novia, Marti Bosetti, que estuvo en cada detalle durante los entrenamientos y competencias. Vamos por más, que aún no terminó el año”.

A pesar de su juventud, el riojano nacido en 1993 inició su carrera en el BMX desde muy temprana edad, desarrollando su pasión y habilidades en la ciudad capital. Con el tiempo, compitió en diversas categorías y representó a Argentina en múltiples torneos internacionales. Su dedicación y esfuerzo lo han convertido en uno de los principales referentes del BMX nacional.