El líder norcoreano Kim Jong-un condecora a soldados rusos y consuela a niños con abrazos

FOTO DE ARCHIVO. El líder norcoreano Kim Jong-un abraza a un soldado mientras asiste a una ceremonia de reconocimiento nacional a los comandantes y combatientes de la unidad de operaciones en el exterior del Ejército Popular de Corea, en la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, en Pyongyang, Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong-un, elogió a las "heroicas" tropas de su país que lucharon por Rusia en la guerra contra Ucrania en una ceremonia en la que condecoró a los soldados que regresaron y consoló con abrazos a los hijos de los fallecidos, informaron el viernes medios estatales.

Kim dijo en un discurso citado por KCNA: "Las actividades de combate de las fuerzas operativas en el extranjero (...) demostraron sin pesar el poder del heroico ejército (norcoreano)", y la "liberación de Kursk" demostró el "espíritu de lucha de los héroes".

Delante de un muro conmemorativo en el que se enumeraban los fallecidos, se veía a Kim abrazando a los hijos llorosos de los soldados caídos, y uno de ellos rodeó con sus brazos al líder norcoreano.

Junto con generales del ejército, Kim asistió a un concierto para los soldados que habían regresado de Rusia, así como a un banquete en el que participaron familiares de los fallecidos, informó KCNA.

Se trata de los homenajes públicos más recientes a los soldados norcoreanos que combatieron en Rusia.

Kim elogió su misión en el extranjero como "la conclusión victoriosa", informó KCNA, aunque no estaba claro si eso indicaba la retirada de sus tropas de Rusia.

Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto luchando por Rusia contra Ucrania, de un despliegue total de 15.000, dijeron legisladores surcoreanos en abril, que basaban su información en la agencia de inteligencia del país.

Se cree que Corea del Norte está planeando otro despliegue de este tipo, según una evaluación de los servicios de inteligencia surcoreanos.

La televisión estatal emitió el viernes un vídeo en el que se veía a soldados norcoreanos luchando por Rusia en la región de Kursk, fronteriza con el noreste de Ucrania. El vídeo, sin fecha, enumeraba los nombres y edades de los soldados y explicaba cómo habían muerto.

Con información de Reuters