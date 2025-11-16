Fronteras Abiertas: un programa artístico para promover y difundir el arte riojano en la región

La Rioja impulsa el programa Fronteras Abiertas con el fin de impulsar proyectos y poner en valor el arte riojano con el objetivo de promover la circulación y difusión del arte provincial en nuevos espacios y ante públicos más amplios.

El proyecto impulsado por la diputada nacional electa Gabriela Pedrali, la convocatoria está destinada a creadoras y creadores de las artes visuales de La Rioja, y contempla la selección de propuestas con la capacidad de conformar una muestra integral, itinerante y de fácil traslado.

Aspectos artísticos que serán tenidos en cuenta en la selección

Se priorizarán aquellas propuestas artísticas que exhiban una temática y un enfoque conceptual definidos, que permitan reconocer el conjunto de obras como una muestra cohesionada; variedad en los procedimientos y lenguajes propios de las artes visuales como pintura, dibujo, fotografía, instalación, video u objeto; condiciones técnicas que faciliten su traslado y montaje en diversos espacios expositivos. Las obras presentadas deben ser inéditas, es decir, que no hayan sido exhibidas previamente en su totalidad ni postulado con la misma configuración en otras convocatorias o ámbitos de exhibición.

Las y los artistas seleccionados integrarán el Ciclo Expositivo 2026 y recibirán acompañamiento en la producción, gestión de montaje, circulación y difusión de sus obras, en coherencia con la filosofía del programa, que concibe al arte como un motor de identidad, diálogo y proyección cultural.

Cabe destacar que el programa Fronteras Abiertas se consolidó en los últimos años como una plataforma de difusión y circulación de expresiones artísticas riojanas, promoviendo la federalización de la cultura y el acceso de artistas de la provincia a espacios de visibilidad nacional. La muestra actual se enmarca en ese objetivo de tender puentes, democratizar el acceso y destacar la riqueza creativa local.

Cómo postularse

Las y los interesados tienen tiempo de postularse hasta el día lunes de 15 de diciembre. En la página web gabrielapedrali.com/convocatoria-abierta encontrarán toda la información detallada, condiciones, requisitos y link de inscripción.

Por consultas e inquietudes, pueden contactarse con el equipo de Fronteras Abiertas a través del correo electrónico fronterasabiertaslr@gmail.com

La Rioja lanza una muestra para destacar el talento audiovisual local

La provincia convoca a realizadores audiovisuales locales a participar de "La Rioja en Corto", una muestra gratuita que busca generar un espacio de encuentro y visibilizar el talento audiovisual riojano.

Desde la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja especificaron que el fin de la actividad es promover el desarrollo audiovisual local. Por este motivo, se convoca a realizadores independientes, estudiantes de nivel superior, organizaciones sociales, culturales, barriales, artísticas y de derechos humanos de toda La Rioja que quieran compartir sus historias, su cultura, su gente, sus actores y sus técnicos.

Los seleccionados se expondrán en la muestra los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre en la sala de Cinemacenter en la capital de la provincia.