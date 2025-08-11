La Rioja celebra Voces Vivas, un proyecto cultural que promueve la identidad regional y las industrias creativas

Organizado por el Consejo Regional Norte Cultura, el gobernador Ricardo Quintela encabezó el lunes la apertura del Seminario Voces Vivas. Este proyecto tiene como objetivo defender la identidad regional y promover las industrias culturales, a través del apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la UNESCO. El encuentro continuará hasta el miércoles 13 de agosto y tendrá sedes como el patio de la Casa de la Cultura, Espacio 73 y el Paseo Dionisio Díaz.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el Gobernador riojano expresó: "Voces Vivas es un espacio que me llena de orgullo porque habla de lo que somos, nuestras costumbres, fiestas populares e identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial es lo que nos une en el presente y nos proyecta hacia el futuro. Por eso trabajamos, junto a otras provincias del Norte Grande, el Consejo Regional Norte Cultura, el CFI y la UNESCO, para formar y capacitar a quienes tienen la enorme tarea de cuidarlo y transmitirlo". Y concluyó: "En un momento en el que la cultura es relegada por el Gobierno nacional, debemos defenderla con más fuerza, porque también es el motor de desarrollo, producción, trabajo y oportunidades".

Asimismo, fue contundente también en el acto de inauguración: "En tiempos difíciles, cuando la cultura es relegada por las autoridades nacionales, depende de nosotros sostener estos valores. Este seminario busca rescatar lo heredado de nuestros ancestros y fortalecer la identidad de nuestras comunidades”. La iniciativa, impulsada por el organismo que integran las provincias de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, tiene como objetivo generar espacios de profesionalización en ámbitos culturales, patrimoniales, artísticos y técnicos.

Durante la apertura se proyectó un video que resaltó expresiones identitarias riojanas como la Chaya, el Tinkunaco, el Señor de la Peña, las artesanías, la cocina tradicional y las construcciones de adobe, entre otras manifestaciones culturales. Se trata de una instancia crucial subrayando su papel en la cohesión social, la inclusión y el reconocimiento de la pluralidad cultural.

Un seminario para la defensa de la identidad local y regional

A su turno, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, destacó el trabajo del equipo organizador y la creciente valoración del patrimonio cultural riojano. “En medio de momentos complejos, redoblamos esfuerzos para rescatar la historia de nuestros pueblos originarios y el trabajo de investigadores y custodios del patrimonio material e inmaterial. Hay que hacer que las cosas pasen”, afirmó el ministro riojano.

Desde la provincia agradecieron el apoyo del CFI, UNESCO y demás actores involucrados. El convenio impulsado apunta a fortalecer las industrias creativas, consideradas como memoria viva y vehículo fundamental para la transmisión del conocimiento de generación en generación.