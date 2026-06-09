Cuidado y contención: Formosa capacita a los equipos de los Centros de Desarrollo Infantil para el trabajo territorial

Los trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Formosa participaron de dos jornadas de capacitación y planificación impulsadas por el Ministerio de la Comunidad, con el objetivo de fortalecer su tarea cotidiana en los barrio y consolidar estrategias de acompañamiento dirigidas a niños, niñas y sus familias.

La propuesta reunió a promotoras, equipos técnicos y responsables de los distintos centros, quienes intercambiaron experiencias y abordajes vinculados al cuidado, la contención y el fortalecimiento de vínculos comunitarios, una labor que los CDI desarrollan diariamente en distintos puntos de la provincia.

La primera de las jornadas se llevó a cabo en la ciudad de Formosa junto a las Promotoras Educativas Comunitarias (PEC) y contó con la participación de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez. Durante el encuentro se trabajó sobre valores como la empatía, la solidaridad, la escucha y el trabajo en equipo, herramientas consideradas fundamentales para la tarea que desarrollan los trabajadores de los CDI junto a las familias.

Un trabajo que va más allá del cuidado infantil

El director de Niñez y Adolescencia, Iván Medina Patiño, destacó que estos espacios permiten fortalecer criterios comunes de intervención y mejorar la capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que atraviesan los hogares. "Estas jornadas permiten fortalecer una mirada compartida sobre cómo acompañar, intervenir y construir respuestas integrales frente a las distintas realidades que atraviesan las familias", expresó.

Además, remarcó que el trabajo de los CDI no se limita exclusivamente a la atención de niños y niñas. "Cuando hablamos de primera infancia no hablamos solamente de niños y niñas; hablamos también de sus contextos, de sus vínculos y de la necesidad de generar comunidades presentes, organizadas y comprometidas", sostuvo.

Presencia en toda la provincia

La segunda jornada tuvo carácter federal y reunió a equipos de conducción de CDI de localidades como Clorinda, Villa General Güemes, General Belgrano, Buena Vista, El Espinillo, Tres Lagunas, Laguna Blanca y Riacho He-Hé.

En ese marco se profundizó el rol de regentes y corregentes, quienes tienen a su cargo la coordinación de equipos territoriales y la articulación de acciones destinadas a garantizar derechos y fortalecer la protección integral de la infancia. Según explicó Medina Patiño, cada uno de estos espacios cumple una función clave dentro de las comunidades donde se encuentran insertos.

"Cada CDI constituye un espacio fundamental para reducir desigualdades, fortalecer vínculos comunitarios y garantizar derechos. Por eso resulta imprescindible seguir construyendo criterios comunes de trabajo y una red articulada en toda la provincia", afirmó.

Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia señalaron que las jornadas forman parte de una estrategia destinada a consolidar una red provincial de acompañamiento cada vez más cercana a las familias, lo que fortalece la presencia territorial del Estado y el trabajo cotidiano de quienes desempeñan tareas en los Centros de Desarrollo Infantil.