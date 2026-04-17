Trump dice que la guerra en Irán debería terminar "pronto" y que Hezbolá debería apoyar la tregua

Niños gesticulan desde un vehículo mientras los desplazados se dirigen a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, cerca de Tiro, Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró convencido de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán y afirmó que Hezbolá, respaldado por Teherán, debería apoyar la tregua de diez días acordada entre Líbano e Israel y respaldada por ‌Estados Unidos.

Trump dijo que era posible una prórroga del alto el ‌fuego de dos semanas con Irán, pero que quizá no fuera necesaria.

"Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán", declaró a los periodistas, y añadió que, si se alcanzaba y firmaba un acuerdo en la capital pakistaní, Islamabad, podría desplazarse allí para la ocasión.

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El ataque estadounidense-israelí contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha causado la muerte de miles de personas y ha sido impopular en Estados Unidos, lo que ha supuesto un quebradero de cabeza político para Trump a solo unos meses de las cruciales elecciones de mitad de mandato en su país.

La guerra ha desencadenado la peor crisis de los precios del petróleo de la historia, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones para la economía mundial y ha advertido de que un conflicto prolongado ​podría llevarla al borde de la recesión.

Los ministros ⁠de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) afirmaron el jueves que existe una necesidad apremiante de una paz duradera para limitar los costes económicos.

AVANCES EN LA ‌DIPLOMACIA ENCUBIERTA

Una fuente pakistaní implicada en la mediación entre Estados Unidos e Irán dijo el viernes que se habían producido avances ⁠en la diplomacia encubierta y que una próxima reunión entre ambas partes podría dar lugar a ⁠la firma de un memorando de entendimiento, seguido de un acuerdo global en un plazo de 60 días.

"Ambas partes están de acuerdo en principio. Los detalles técnicos vendrán después", dijo la fuente bajo condición de anonimato.

Una fuente diplomática señaló que el principal mediador pakistaní, el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, ⁠llevaba desde el miércoles manteniendo conversaciones en Teherán y había logrado un avance en "cuestiones espinosas".

Entre ellas se encontraban las ambiciones nucleares de Teherán, y ​Estados Unidos propuso en las conversaciones del pasado fin de semana una suspensión de 20 años de toda la ‌actividad nuclear iraní. Teherán sugirió una suspensión de entre tres y cinco años, ‌según personas familiarizadas con las propuestas.

Irán ha exigido que se levanten las sanciones internacionales y Washington ha presionado para que se retire de Irán ⁠todo el uranio altamente enriquecido. Dos fuentes iraníes han afirmado que había indicios de un compromiso sobre las reservas de uranio altamente enriquecido, y que Teherán estaba considerando enviar parte de ellas fuera del país.

CAE EL PRECIO DEL PETRÓLEO ANTE LAS ESPERANZAS DE UN ACUERDO

Los precios del petróleo caían el viernes y las bolsas asiáticas se encaminaban hacia una segunda semana de fuertes ganancias ante el optimismo de que el conflicto en Oriente Medio podría estar llegando a su fin, a pesar de que ​el estratégico estrecho de ‌Ormuz, arteria por la que pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, sigue prácticamente cerrado.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón , bajaba un 0,8% al recoger beneficios los inversores tras el vertiginoso repunte de este mes, con el índice cerca de su máximo desde que estalló la guerra con Irán y casi todos los mercados bursátiles de vuelta a los niveles previos a la guerra.

Los futuros del crudo Brent bajaban a 98,53 dólares el barril a las 0728 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas ⁠Intermediate de EEUU retrocedían a 93,59 dólares el barril, recortando las ganancias de la sesión anterior.

Francia y Reino Unido presidirán el viernes una reunión de unos 40 países con el objetivo de enviar un mensaje a Estados Unidos de que algunos de sus aliados más cercanos, muchos de ellos reprendidos por Trump por no actuar, están dispuestos a ayudar a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones lo permitan.

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho a los buques que no sean los suyos y Washington impuso esta semana un bloqueo a los buques que entran o salen de los puertos iraníes. Los analistas afirmaron que el bloqueo podría impedir que unos 2 millones de barriles diarios de crudo iraní lleguen a China, su principal comprador.

Solo un goteo de buques ha atravesado el estrecho desde que comenzó la guerra, en ‌comparación con una media de más de 130 al día antes del conflicto.

DESPLAZADOS REGRESAN A HOGARES DESTRUIDOS EN LÍBANO

Disparos al aire de celebración resonaron en varias zonas de Beirut cuando el reloj marcó la medianoche del jueves para señalar el inicio de la tregua.

Trump dijo que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y que planeaba invitarlos a la Casa Blanca para mantener "conversaciones sustanciales" que podrían celebrarse durante la próxima semana o las dos siguientes.

El conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano, respaldado por Irán, se reavivó a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hezbolá abrió fuego en apoyo de ‌Teherán el 2 de marzo, lo que desencadenó una ofensiva israelí en Líbano que, según las autoridades, ha causado 2.000 muertos, 15 meses después de su último gran conflicto.

Trump instó a Hezbolá a respetar el alto el fuego.

Las personas desplazadas por la guerra en Líbano comenzaron a regresar a sus casas el viernes, para comprobar si sus viviendas seguían en ‌pie, aunque algunas optaban por mantener por ⁠ahora a sus familias alejadas por temor a que el alto el fuego resultara frágil.

Montículos de escombros marcaban el lugar donde antes se levantaban edificios en una carretera de acceso a una zona controlada por Hezbolá y castigada por Israel.

En la ciudad meridional de ​Nabatieh, en gran parte destruida, algunos vecinos que regresaban decían con desafío que se quedarían. Otros afirmaban que no había nada a lo que volver.

"Hay destrucción y es inhabitable. Inhabitable. Estamos recogiendo nuestras cosas y nos vamos otra vez", dijo Fadel Badreddine, que había acudido con su hijo pequeño y su esposa. "Que Dios nos alivie y ponga fin a todo esto de una vez por todas".

Con información de Reuters