Rusia dice que EEUU debería abandonar el "lenguaje de los ultimátums" con respecto a Irán

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se dirige a la Asamblea General del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales en Moscú

​Rusia expresó el domingo su esperanza de que los ‌esfuerzos por ‌rebajar la tensión en el conflicto con Irán den sus frutos y señaló que Estados Unidos contribuiría "abandonando el lenguaje de los ultimátums ​y volviendo ⁠a encauzar la situación ‌hacia la negociación".

El comunicado ⁠del Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores ruso se emitió tras una conversación entre el ⁠ministro de Asuntos Exteriores ​ruso, Serguéi Lavrov, ‌y el ministro ‌de Asuntos Exteriores iraní, Abbas ⁠Araqchi.

En él se indicaba que ambas partes "hicieron un llamamiento a que se ​eviten acciones, ‌incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, que puedan socavar las posibilidades que ⁠aún quedan de avanzar en los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis".

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Rusia, según el comunicado, respaldó los esfuerzos para reducir las tensiones "en aras ‌de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio, lo que se vería facilitado ‌si Estados Unidos abandonara el lenguaje de los ultimátums y devolviera ‌la ⁠situación a la vía de la negociación".

Con información de Reuters