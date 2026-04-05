Rusia dice que EEUU debería abandonar el "lenguaje de los ultimátums" con respecto a Irán

Rusia expresó el domingo su esperanza de que los esfuerzos por rebajar la tensión en el conflicto con Irán den sus frutos y señaló que Estados Unidos contribuiría "abandonando el lenguaje de los ultimátums y volviendo a encauzar la situación hacia la negociación".
El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se emitió tras una conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
En él se indicaba que ambas partes "hicieron un llamamiento a que se eviten acciones, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, que puedan socavar las posibilidades que aún quedan de avanzar en los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis".
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Rusia, según el comunicado, respaldó los esfuerzos para reducir las tensiones "en aras de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio, lo que se vería facilitado si Estados Unidos abandonara el lenguaje de los ultimátums y devolviera la situación a la vía de la negociación".
Con información de Reuters