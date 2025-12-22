La inteligencia estadounidense dice que los objetivos bélicos de Putin en Ucrania no han cambiado

Imagen de archivo de un edificio de departamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania.

Por Jonathan Landay y Erin Banco y John ‍Irish

WASHINGTON/PARÍS, 19 dic (Reuters) - Los informes de inteligencia de Estados Unidos siguen advirtiendo que el presidente ruso Vladimir Putin no ha abandonado sus objetivos de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que pertenecieron al antiguo imperio soviético, dijeron seis fuentes, en un momento ‍en que los negociadores buscan un final de la guerra que ⁠dejaría a Rusia con mucho menos territorio.

Los informes presentan una imagen muy diferente de la pintada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus negociadores de paz, que han dicho que Putin quiere poner fin al conflicto en Ucrania. El más reciente de los informes data de finales de septiembre, según una de las fuentes.

La inteligencia también contradice las negaciones del líder ruso de que sea una amenaza para Europa.

Las conclusiones estadounidenses han sido constantes desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022. Se alinean en gran medida con las opiniones de los líderes europeos y las agencias de espionaje de que codicia toda Ucrania y los territorios de los antiguos estados del bloque soviético, incluidos los miembros de la alianza de la OTAN, según las fuentes.

"La inteligencia siempre ha dicho que Putin quiere más", dijo Mike Quigley, miembro demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara ‌de Representantes, en una entrevista con Reuters. "Los europeos están convencidos de ello. Los polacos están absolutamente convencidos de ello. ⁠Los bálticos creen que serán los primeros".

Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, ⁠incluida la mayor parte de Lugansk y Donetsk, las provincias que comprenden el corazón industrial del Donbás, partes de las provincias de Zaporiyia y Jersón y Crimea, la estratégica península del mar Negro.

Putin reclama Crimea y las cuatro provincias como pertenecientes a Rusia. Trump está presionando a Kiev para ‍que retire sus fuerzas de la pequeña parte de Donetsk que controlan como parte de una propuesta de acuerdo de paz, según dos fuentes conocedoras del asunto, una exigencia que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la mayoría de ⁠sus compatriotas rechazan.

"El equipo del presidente ha hecho enormes progresos con ‌respecto al fin de la guerra" y Trump ha afirmado que un acuerdo de paz "está más cerca que nunca", señaló un funcionario de la Casa Blanca sin referirse a los informes de inteligencia.

En una publicación en la red social X el sábado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que los oficiales de inteligencia informaron a los legisladores que "Rusia busca evitar una guerra más grande con Europa" y que el desempeño de sus tropas en Ucrania muestra que actualmente carece de la capacidad de invadir "toda Ucrania, y mucho menos Europa".

El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry ‌Peskov, dijo que Moscú ‌no sabe hasta qué punto son fiables las fuentes citadas por Reuters, pero que si el informe es exacto, entonces las conclusiones de la inteligencia estadounidense son erróneas.

"Esto no es en absoluto cierto", comentó Peskov sobre la evaluación de los servicios de inteligencia.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la CIA no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Los negociadores de Trump -su yerno Jared Kushner y el multimillonario promotor inmobiliario Steve Witkoff- llevan semanas negociando el plan de paz de 20 puntos ​con funcionarios ucranianos, rusos y europeos. Aunque la parte estadounidense afirma que ha hecho progresos, persisten grandes diferencias en las cuestiones territoriales.

Los negociadores estadounidenses, ucranianos y europeos alcanzaron un amplio consenso el lunes en conversaciones en Berlín sobre lo que cuatro diplomáticos europeos y las dos fuentes calificaron como garantías sólidas respaldadas por Washington sobre la seguridad de Ucrania frente a futuras agresiones rusas.

Una fuente y un diplomático dijeron que esas garantías dependen de que Zelenski acepte ceder territorio a Rusia. Sin embargo, otros diplomáticos afirmaron que ese no es el caso y que aún se están estudiando alternativas, ya que Zelenski ha descartado ceder territorio.

Los diplomáticos dijeron que las garantías, que entrarían en vigor tras la firma de un acuerdo de paz, exigen el despliegue de una fuerza de seguridad mayoritariamente europea en los países ‍vecinos y en Ucrania, lejos de las líneas del frente, para ayudar a repeler cualquier futuro ataque ruso.

El ejército ucraniano se limitaría a 800.000 efectivos, según la fuente. No obstante, varios diplomáticos dijeron que Rusia busca un límite inferior al que los estadounidenses están abiertos.

Estados Unidos proporcionaría apoyo de inteligencia y de otro tipo, y el paquete sería ratificado por el Senado estadounidense, indicaron. Según dos fuentes cercanas a las conversaciones, el plan de Washington también incluiría patrullas aéreas respaldadas por Estados Unidos sobre Ucrania.

Zelenski se mostró cauto el jueves sobre las propuestas, comentando que "hay una pregunta a la que todavía no puedo ​obtener respuesta: ¿Qué harán realmente estas garantías de seguridad?".

Asimismo, es muy incierto que Putin acepte tales garantías, ya que ha rechazado en repetidas ocasiones el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania.

DEMANDAS TERRITORIALES

El viernes, Putin no ofreció ningún compromiso, aunque declaró en una conferencia de prensa anual que está dispuesto a discutir la paz. Según ​dijo, sus condiciones tendrán que cumplirse, ya que sus fuerzas han avanzado 6.000 kilómetros cuadrados este año.

No está claro cómo han respondido las autoridades estadounidenses a las exigencias de Putin. Witkoff ha sugerido previamente que Rusia tiene derecho a reclamar las cuatro provincias y Crimea. Algunos ⁠funcionarios de la administración Trump han reconocido que Putin puede no estar dispuesto a conformarse con menos de su objetivo inicial de conquistar Ucrania.

"No sé si Putin quiere hacer un trato o Putin quiere tomar todo el país. Son cosas que ha dicho abiertamente", señaló el secretario de Estado. Marco Rubio. el viernes en una rueda de prensa. "Sabemos lo que querían conseguir inicialmente cuando empezó la guerra. No han logrado esos objetivos".

(Editado en español por Carlos Serrano)