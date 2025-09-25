El 19º paquete de sanciones a Rusia propuesto por la UE cierra la laguna del GLP, según Polonia

Banderas de Ucrania ondean frente al edificio del Parlamento de la UE en el primer aniversario de la invasión rusa, en Bruselas, Bélgica

5 sep (Reuters) -El 19º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania cerrará una laguna que permitía a Rusia eludir una prohibición de la UE para las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP), dijo el jueves el ministro de Energía polaco.

El duodécimo paquete de sanciones de 2024 había excluido algunos tipos de GLP, como el butano y el isobutano, utilizados principalmente como materia prima para la producción de otros productos petroquímicos. Otros tipos de GLP se utilizan principalmente como combustible para automóviles y calefacción.

Antes de la entrada en vigor de las sanciones, Polonia era el mayor importador de GLP ruso.

Mientras Suecia se convertía en el mayor proveedor de GNL a Polonia en el primer semestre de 2025, las importaciones de gas licuado de Rusia disminuían, pero no se eliminaban, según datos de la Organización Polaca de Gas Licuado (POGP, por sus siglas en polaco).

Las importaciones rusas restantes correspondieron a la entrada de butano e isobutano, fracciones del GLP con una pureza superior al 95%, utilizadas también en la producción de aerosoles, mostraron los datos de la POGP.

"Añadir el butano a las sanciones cerrará la posibilidad de su importación desde Rusia y Bielorrusia como componente para crear una mezcla de gas licuado de petróleo, eliminando una laguna en la prohibición existente sobre las importaciones de GLP", dijo en un comunicado el ministro polaco de Energía, Milosz Motyka.

Con información de Reuters