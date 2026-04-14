EEUU inicia el bloqueo a Irán, pero el petróleo se abarata ante expectativas de diálogo

Una valla publicitaria con un diseño gráfico sobre el estrecho de Ormuz en un edificio de Teherán, Irán

El ​ejército estadounidense inició un bloqueo de los puertos iraníes, lo que enfureció a Teherán y aumentó la incertidumbre en torno a esta vía marítima crucial, aunque las esperanzas de que el diálogo pusiera fin a la guerra proporcionaron cierto alivio a los mercados petroleros, donde los precios ‌de referencia caían por debajo de los 100 dólares el ‌martes.

Tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Islamabad entre los dos adversarios, un responsable estadounidense dijo que seguía habiendo contacto y avances para intentar llegar a un acuerdo. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también señaló que seguían en marcha los esfuerzos para resolver el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán se había puesto en contacto el lunes y quería llegar a un acuerdo, pero que él no aprobaría ningún acuerdo que permitiera a Teherán tener un arma nuclear.

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Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz a todos los buques excepto a los suyos, afirmando que el paso solo se permitiría bajo control iraní y previo pago de una tasa. Las ​repercusiones se han sentido en todo el mundo, ⁠ya que casi una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas circulaban por esta estrecha vía marítima antes del inicio del conflicto.

Trump ‌ha afirmado que Washington bloquearía los buques iraníes y cualquier barco que pagara dichos peajes, y que los buques iraníes ⁠de ataque rápido que se acercaran al bloqueo serían eliminados. Teherán ha amenazado con atacar ⁠a los buques de guerra que atraviesen el estrecho y con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

Los datos de tráfico marítimo de LSEG mostraron que el petrolero y químico de propiedad china Rich Starry atravesó el estrecho el martes, el primero desde que comenzó el bloqueo estadounidense ⁠a las 10:00 hora del este (1400 GMT) del lunes. El buque, que partió el lunes del fondeadero de Sharjah, frente a la costa ​de Dubái, con rumbo a China, había dado media vuelta minutos después de acercarse al estrecho.

El bloqueo de Estados ‌Unidos ha ensombrecido aún más las perspectivas de la seguridad energética mundial y ‌el suministro de una amplia gama de productos que dependen del petróleo, y cuenta con escaso o ningún respaldo internacional.

Los aliados de la ⁠OTAN, entre ellos Reino Unido y Francia, dijeron que no se verían arrastrados al conflicto participando en el bloqueo, y subrayaron, en cambio, la necesidad de reabrir la vía marítima.

A pesar del fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán el domingo, el vicepresidente J. D. Vance, que encabezó la delegación estadounidense, dijo el lunes a Fox News que Estados Unidos "había logrado grandes avances" al comunicar a Teherán en qué aspectos Estados Unidos "podría hacer algunas concesiones" y en cuáles se ​mantendría inflexible.

Vance afirmó que Trump ‌se mantuvo firme en que todo el material nuclear enriquecido debía ser retirado de Irán y que debía establecerse un mecanismo para verificar que Irán no está desarrollando armas nucleares.

Teherán "se movió en nuestra dirección, por lo que creo que podríamos decir que hubo algunas señales positivas, pero no avanzaron lo suficiente", dijo Vance, sin revelar detalles.

EL ALTO EL FUEGO, EN PELIGRO

El alto el fuego que puso fin a seis semanas de ataques aéreos estadounidenses e israelíes y a los disparos de represalia de Irán a través del golfo Pérsico parecía ⁠estar en peligro, a solo una semana de su vencimiento.

El Mando Central del Ejército de EEUU dijo que el bloqueo se "aplicaría de manera imparcial contra buques de todas las naciones" que entraran o salieran de puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. No impediría el paso de tránsito neutral a través del estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes, según indicó en una nota a los navegantes a la que tuvo acceso Reuters.

Un portavoz militar iraní calificó de "piratería" cualquier restricción estadounidense al transporte marítimo internacional, advirtiendo de que, si los puertos iraníes se veían amenazados, ningún puerto del golfo Pérsico o del golfo de Omán estaría a salvo. Cualquier buque militar que se acercara al estrecho violaría el alto el fuego, según la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump dijo que la Armada iraní había sido "completamente aniquilada" durante ‌la guerra, y añadió que solo quedaba un pequeño número de "buques de ataque rápido".

"Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de exterminio que usamos contra los narcotraficantes en barcos en el mar. Es rápido y brutal", dijo Trump en las redes sociales.

Al parecer, se refería a los ataques estadounidenses llevados a cabo contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Los ataques, que comenzaron en septiembre, causaron la muerte de más de 160 personas. El ejército estadounidense no ha aportado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas.

LÍBANO SUFRE ATAQUES

Con la guerra impopular en su país ‌y el aumento de los precios de la energía provocando un revés político, Trump suspendió la campaña de bombardeos estadounidense-israelí la semana pasada tras amenazar con destruir "toda la civilización" de Irán a menos que reabriera el estrecho.

En una carta dirigida a las Naciones Unidas, la delegación iraniana ante la ONU solicitó el lunes una indemnización a Arabia Saudí, ‌Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar y ⁠Jordania, alegando que han permitido que su territorio sea utilizado en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel ha seguido bombardeando Líbano y el lunes las tropas lanzaron un ataque que, según afirmaron, tenía como objetivo arrebatar una ciudad clave ​del sur de Líbano a Hezbolá, respaldado por Irán. El ejército israelí informó el martes de que un soldado israelí había muerto y tres reservistas habían resultado heridos durante los combates en el sur de Líbano.

Israel y Estados Unidos han afirmado que la campaña contra Hezbolá no formaba parte del alto el fuego, mientras que Irán ha insistido en que sí lo es.

Con información de Reuters