Aumentan las esperanzas de paz en Oriente Medio mientras Israel negocia un alto el fuego en Líbano

Tanques israelíes operan en Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

El jueves ​creció el optimismo en torno a la posibilidad de que la guerra en Oriente Medio esté llegando a su fin, después de que un mediador pakistaní clave en Teherán y el Gobierno del presidente Donald Trump alimentaran las esperanzas de un acuerdo que abriría el crucial estrecho de Ormuz.

El gabinete de Israel ‌se reunió el miércoles para debatir un posible alto el fuego ‌en el vecino Líbano, según informó un alto representante israelí, tras más de seis semanas de guerra contra Hezbolá, grupo respaldado por Irán. Trump dijo que las conversaciones entre los líderes de ambos países tendrían lugar el jueves, mientras que el Financial Times informó de que pronto podría anunciarse un alto el fuego, basándose en la información de fuentes libanesas.

Poner fin a los combates en Líbano fue un punto clave de fricción en anteriores conversaciones de paz, junto con cómo abordar las ambiciones nucleares de Teherán.

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Representantes estadounidenses e iraníes barajaban volver a Pakistán para continuar las conversaciones ya este fin de semana, después de que las negociaciones concluyeran el domingo sin avances. El jefe del ejército pakistaní y figura clave en la mediación, el mariscal de campo Asim Munir, llegó a Teherán el miércoles para intentar evitar una reanudación del conflicto.

"Nos sentimos optimistas sobre las perspectivas ​de un acuerdo", dijo la secretaria de prensa ⁠de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa el miércoles, calificando las conversaciones mediadas por Pakistán de "productivas y en curso". Desmintió las informaciones de ‌que Estados Unidos hubiera solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego de dos semanas acordado por ambas partes el 8 de abril.

Aún ⁠no se han confirmado más conversaciones presenciales, pero es probable que vuelvan a celebrarse en Pakistán, según ⁠Leavitt.

El ejército pakistaní confirmó que Munir había llegado a Teherán. Una fuente iraní de alto rango dijo a Reuters que Munir, quien había mediado en la última ronda de conversaciones, trataría de "reducir las diferencias" entre ambas partes.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, publicó en la red social X un mensaje de bienvenida a Munir y ⁠dijo que Teherán estaba comprometido con "promover la paz y la estabilidad en la región".

Las conversaciones del pasado fin de semana fracasaron sin que se alcanzara un ​acuerdo para poner fin a la guerra, que Trump inició junto a Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó ‌ataques iraníes contra los vecinos del golfo Pérsico y reavivó el conflicto entre ‌Israel y Hezbolá. Miles de personas han perdido la vida, principalmente en Irán y Líbano, mientras que el aumento vertiginoso de los costes energéticos ha inquietado ⁠a inversores y responsables económicos de todo el mundo.

Los mercados bursátiles se han recuperado con fuerza en los últimos días ante las expectativas de una rápida resolución de los combates, y los índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos el miércoles al estabilizarse los precios del crudo. [MKTS/GLOB]

"Aunque hay esperanzas de una desescalada, muchos inversores siguen mostrándose escépticos, dado que las conversaciones entre EEUU e Irán se han interrumpido repetidamente incluso después de parecer que se habían logrado avances", dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities.

PRESIÓN ECONÓMICA SOBRE IRÁN

El secretario ​del Tesoro de Estados Unidos, ‌Scott Bessent, predijo que la compra de petróleo iraní por parte de China se "detendría" debido al bloqueo estadounidense de los buques que hacen escala en puertos iraníes. Dijo que EEUU podría imponer sanciones secundarias a los países que compren crudo iraní.

El Tesoro de EEUU había advertido a dos bancos chinos de que no procesaran dinero iraní o sufrirían sanciones, según Bessent, que no nombró a los bancos. China compraba anteriormente más del 80% del petróleo exportado por Irán.

Trump dijo el miércoles que le había dicho al presidente chino, Xi Jinping, que no proporcionara armas a Irán, algo que Xi había ⁠negado. Trump también afirmó que China estaba muy contenta de que él estuviera "abriendo de forma permanente" el estrecho de Ormuz.

"Lo hago también por ellos, y por el mundo", escribió en las redes sociales, y añadió: "El presidente Xi me dará un gran y fuerte abrazo cuando llegue allí dentro de unas semanas".

La guerra ha llevado a Irán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz —una arteria vital para los envíos mundiales de crudo y gas— a los buques que no sean los suyos, lo que ha reducido drásticamente las exportaciones desde el golfo Pérsico y ha dejado a los importadores de energía buscando a toda prisa suministros alternativos.

PETROLEROS INTERCEPTADOS

Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar ante las fuerzas estadounidenses, según informó el ejército de EEUU Además, nueve buques acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y ‌regresar hacia un puerto o zona costera iraní.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars informó de que un superpetrolero iraní sujeto a sanciones estadounidenses cruzó el estrecho hacia el puerto iraní de Imam Jomeini a pesar del bloqueo. Fars no identificó el petrolero ni dio más detalles sobre su travesía.

El mando militar conjunto de Irán advirtió de que detendría los flujos comerciales en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo —que conecta con el canal de Suez— si continuaba el bloqueo estadounidense.

Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho sin riesgo de ataque como parte de las propuestas que ha ofrecido en las negociaciones con EEUU, siempre que se alcance ‌un acuerdo para evitar un nuevo conflicto, según una fuente informada por Teherán.

Trump también ha amenazado con intensificar el conflicto si se reanuda la guerra.

"Podríamos destruir todos sus puentes en una hora. Podríamos destruir todas sus centrales eléctricas en una hora. No queremos hacer eso... así que ya veremos qué pasa", dijo a Fox Business Network.

LAS NEGOCIACIONES SE COMPLICAN POR LA CUESTIÓN NUCLEAR

Las ambiciones ‌nucleares de Irán fueron un punto clave ⁠de fricción en las conversaciones del pasado fin de semana. Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán —una aparente concesión respecto a las exigencias de larga data de una prohibición permanente—, mientras que Teherán sugirió una suspensión de entre ​tres y cinco años, según personas familiarizadas con las propuestas.

Washington también ha presionado para que se retire de Irán todo el material nuclear enriquecido, mientras que Teherán ha exigido que se levanten las sanciones internacionales contra el país.

Una fuente involucrada en las conversaciones dijo que las conversaciones extraoficiales habían logrado avances para reducir las diferencias, acercando a ambas partes a un acuerdo que podría presentarse en una nueva ronda de negociaciones.

Con información de Reuters