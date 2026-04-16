Independiente Rivadavia vence en visita a Fluminense en la Libertadores; gana Rosario Central

Independiente Rivadavia remontó un marcador adverso y venció el miércoles 2-1 en su visita a Fluminense en el estadio Maracaná, en una jornada en la cual Rosario Central superó 1-0 a Libertad.
En el partido de la segunda fecha del Grupo C, Fluminense abrió el marcador al minuto 10 por intermedio de Guilherme Arana con un remate cruzado.
Independiente Rivadavia, en su primera participación en la competencia, alcanzó su segunda victoria en dos partidos con goles de Fabrizio Sartori y el paraguayo Alex Arce a los minutos 37 y 51, respectivamente.
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En el Grupo H, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción, Rosario Central sacó su primer triunfo al vencer 1-0 en su visita a Libertad con un gol de Enzo Copetti a los 83 minutos.
"Llevamos cuatro puntos sumados y sirve para hacernos fuertes de la cabeza", dijo el DT de Rosario Central, Jorge Almirón, en rueda de prensa.
En el Grupo D, Universidad Católica superó 2-1 como visitante al Cruzeiro en el estadio Mineirão de la ciudad brasileña de Belo Horizonte gracias a un gol agónico de Jimmy Martínez a los 94 minutos.
El argentino Justo Giani abrió el marcador para Católica a los 30, mientras que Matheus Pereira igualó de penal a los 60.
En otro partido del miércoles, por el Grupo E, Corinthians venció 2-0 en su estadio al Santa Fe colombiano con goles de Raniele y Gustavo Henrique a los 51 y 80 minutos.
Con información de Reuters