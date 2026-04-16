Independiente Rivadavia vence en visita a Fluminense en la Libertadores; gana Rosario Central

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo C - Fluminense vs Independiente Rivadavia - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil - 15 de abril de 2026. Fabrizio Sartori Prieto, de Independiente Rivadavia, celebra el primer gol

Independiente Rivadavia remontó un marcador adverso y venció el miércoles ‌2-1 en su ‌visita a Fluminense en el estadio Maracaná, en una jornada en la cual Rosario Central superó 1-0 a Libertad.

En el partido de la segunda fecha del Grupo C, Fluminense abrió el ​marcador al ⁠minuto 10 por intermedio de Guilherme ‌Arana con un remate cruzado.

Independiente ⁠Rivadavia, en su primera ⁠participación en la competencia, alcanzó su segunda victoria en dos partidos con goles de ⁠Fabrizio Sartori y el paraguayo Alex ​Arce a los minutos ‌37 y 51, respectivamente.

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En ‌el Grupo H, en el estadio ⁠La Huerta de la ciudad de Asunción, Rosario Central sacó su primer triunfo al vencer 1-0 en su ​visita ‌a Libertad con un gol de Enzo Copetti a los 83 minutos.

"Llevamos cuatro puntos sumados y sirve para hacernos fuertes de la ⁠cabeza", dijo el DT de Rosario Central, Jorge Almirón, en rueda de prensa.

En el Grupo D, Universidad Católica superó 2-1 como visitante al Cruzeiro en el estadio Mineirão de la ciudad brasileña de Belo ‌Horizonte gracias a un gol agónico de Jimmy Martínez a los 94 minutos.

El argentino Justo Giani abrió el marcador para Católica a los 30, mientras que Matheus ‌Pereira igualó de penal a los 60.

En otro partido del miércoles, por el Grupo ‌E, Corinthians ⁠venció 2-0 en su estadio al Santa Fe colombiano con ​goles de Raniele y Gustavo Henrique a los 51 y 80 minutos.

Con información de Reuters